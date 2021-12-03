她坠入爱河，她的爱情有了回应

文 / 十月 Canada

“我做饭好吃。”大姐似乎在说笑，她又是认真的。她看了看身边脸色已经不好看的邻家二妹，仍然止不住暗涌说笑。

邻家二妹和大姐面对眼前坐着的秃头男人，互相友好攻击，又从心灵深处实实在在地攻击。心里的互不相让，互相鄙视，不影响表面上的一番姐妹情谊。秃头男人摸了摸他的没剩余多少头发的头，心里想的是：“这两个女人的长相都非常一般，我还是选瘦一点的了解了解”。

牵线的红娘老谋深算，她不忍心看着两个女人互相撕扯的阴暗，和这个秃头男人的不自量力的沾沾自喜。对男人说道：“该您表态了。”

大姐在这一回合中败下阵来。

“您替我和大姐撮合撮合，我看上她了。”说话的男人眼睛眯成一条缝。媒人睁大眼睛使劲往男人眼睛的缝隙中瞟，缝隙接近闭合，她竟什么都捕捉不到。

“人家看中你了。”媒人告诉大姐。

“就是，那个木匠，他就是眼睛特小。”

“没事，我眼睛大。”大姐说话还是持续她的一副玩笑劲儿，满不在乎的样子。

大姐穿了一身红衣裳正式去见眯眼男人，衣裳不是新款式，但挺衬托大姐黝黑的肤色。

脸庞被红色染出红晕，让大姐在不开口讲话时候显得羞涩与柔美。但是，看见眯眼男人时，大姐瞬间咧嘴笑了一下，她本就的辣椒味儿的风韵便从牙齿的缝隙中裸露在光天化日之下。

男人的眼睛仍然眯着，他背着手，外人看不出他的真实的表态，只觉得他背手的姿势让人摸不着头脑。

媒人迎上前，男人冲媒人点点头，把身后藏着的一束花捧着送到大姐面前。大姐被他突如其来的一手震懵圈几秒，那几秒钟的震撼让大姐毫无抵抗力地坠入爱河。

“让我来照顾你好么？”男人说话铿锵有力，抵消了本属于目光的光芒的力量。

“感动么？”媒人拉长音律用胳膊肘触触大姐。

“感动，我太感动了！他是至今对我最真诚的人。”大姐对眯眼男人的追求有点客气过头了，她羞涩地说。

半年后，大姐再见到邻家二妹时问：“你和那个秃头男人怎么样了？”

虽然她觉得秃头这个词用得不妥，但此时的如春风拂面般灿烂心情的大姐对邻家二妹的皱眉已无所畏惧。

“早吹了。”

“他不好么？”

“不提他了，你怎么样？”

“他对我特别好。”

“那个眯眼的。”二妹不友好地回敬。

心情好的人，总之，不会刻意在意词句的不妥之意。

“我的爱情有了回应，我要结婚了。”

大姐以朗读诗词的形式，冲她的前半生遍地不见真爱的空旷的世界，毫无保留地宣布了她的爱情的圆满结尾。