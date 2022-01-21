[OTTAWA天天中文学校作文选登]我和哥哥的矛盾

八年级 梁冠翔

哥哥比我大六岁，他属马，我属老鼠。我们两天生相冲，我是矛，他是盾。我们总是争论不休,谁的作业容易，谁的游戏玩得好，谁炒的饭好吃，谁的房间干净……我们总会找到话题来争论。

我要跟哥哥比谁跳得高，我气他，“你又大又重，我轻得像羽毛，我比你跳得高”。哥哥会说，“小老鼠，别妄想。”我们两个会去跳着够房顶，跳着够篮球架。结果我们俩跳得一样高。

一天我锻炼完去找哥哥。我说：“我锻练了一个小时，浑身疼。”哥哥说：“你根本没有锻炼多少。”我说：“我做了俯卧撑、仰卧起坐、深蹲、花式踢腿、平板、高抬腿和空中自行车。”哥哥说：“我做了100个俯卧撑，100个仰卧起坐，100个下蹲，举了20磅重的东西，还骑了30分钟自行车。”我举20磅，他举４０磅；我做２５个仰卧起坐，他做４３个；我做４０个深蹲，他做３６个，哈哈……

我常常逗哥哥，跑到他房间里看他在干什么，打扰他做作业，他睡觉的时候捉弄他，气得哥哥把我赶出来。斗不过哥哥的时候，我就会耍赖皮，找妈妈告状。

我和哥哥虽然经常吵架，但是我们仍然关心对方。哥哥做饭给我吃，接我放学，给我讲数学题……突然之间，我发现我没有帮哥哥做什么！我应该多听听我哥哥的话，表现好一点。