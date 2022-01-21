文 / 十月 Canada

霍先生把一盒盒装的红酒放在我门口，并留下一张字条。字条上写了新年快乐和他的名字。

我很无奈，他的这种不打招呼送礼的行为，我并未感到有多快乐，我倒是感觉很有负担。按时下说法，礼尚往来。可我并不想和什么人礼尚往来，包括霍先生。

把盒子搬进屋放桌子上，我对着突如其来的红酒审视了一会儿，觉得应该出门买个带水龙头的酒具。我回忆起有一次去海燕家做客，看见她家有一个很大的带龙头的玻璃罐器皿里装满了红酒。

我现在很需要一个那样的器皿。

我没有立即动身。动身之前我又想象了一下，当我一旦拥有一件那样的器皿之后，如何处置这盒红酒。把红酒倒进玻璃器皿中，透过玻璃器皿再看红酒？应该比看着这个注明了产地和品牌的纸盒更有吸引力。

纸盒上有一行提示：打开包装后六个星期内饮用。我心想，我可不想对着这个纸盒子看六个星期。

我能想象到的有卖这种器皿的地方除了Home Sense 就是The Bay。我决定去The Bay。随后的进行中发现，去The Bay 买这种器皿，是我做的一个错误的判断。

我大概有三年，也许更久没有去过The Bay买东西。我可能已然忘记了它的品味的特殊味道，那是一种自然力量的吸引力的味道。我会不知不觉地顺着它的味道行进，直到我找到酒具器皿的柜台。我终于意识到一点，我选错了地方。

选择得到的意外结果并未影响到我的新年快乐的心情。

我看见了一排排不同风韵的水晶酒杯，有些带有菱角凸起，摸上去就能感觉到的时尚风；有些是带有刺绣设计的外表。

我喜欢看上去就有弱不禁风特色的水晶酒杯，它薄薄的，晶莹透亮的，细脚伶仃的。我用手指轻轻地敲了一下杯身临近杯口处，它发出来清脆醒人且悠长的金属声，我被这声音迷住了。

我一直驻足不前，围绕酒杯看来看去，把红酒杯和香槟杯摆在一起欣赏。

我想象宽口的红酒杯，当它盛着红酒时的样子；想那个细身条儿的香槟杯里慢慢吞吞上升的气泡。再想着这几个酒杯摆在我的餐桌上，它们理应出现在我的餐桌上。

令人沮丧的是，我只见到摆放在台面上的两个香槟杯。我找遍了周围所有存放处，又叫来销售员查看库存。发现没有香槟杯的库存。

我仍然不死心，我想如果我只买回家红酒杯？

这个问题困扰我好久，我离开The Bay，发动车打算回家；再熄火回去继续看那几个酒杯，继续说服自己不买不齐全的酒杯。

回到家，我又看见了那个纸盒的红酒，这才想起我是去买盛红酒的玻璃器皿的。

为了让我不再去想刺绣外表的水晶酒杯的事，我上网搜索哪里有器皿。发现门口的Canadian tire就有。但我已经不想买了。

我对于酒杯的更加想念，让我点开了The Bay的网上商城。我发现了同样外表的那个红酒杯，那个香槟杯，那个白葡萄酒杯。

当这套叮叮当当的水晶酒杯在来家的路上时，我终于原谅了霍先生的不请自来的送礼行为。