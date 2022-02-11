【OTTAWA天天中文学校作文选登】假如我是水

赵爰晰

假如我是水，我会给人们带来幸福和知识。人们每天都依赖我、需要我，所以我就是中心点了，哈哈！虽然人们有的时候不尊敬我，会往大海里扔垃圾，使我变得脏兮兮的，让我的同伴们因为吞噬废物而死掉。所以我也会很生气。我让风暴和海浪全体出动。把船掀翻，把飞机像苍蝇一样的拍下来……但是我也知道总有善良的人们会保护我的，所以我也会帮助人们的，我得做些有意义的事回报他们。

假如我是水，我会为大家提供纯净的水。在新闻上，我有的时候能看见电视报导一些贫穷的国家。那里的人民很可怜。而且水的资源很贫乏。呵呵，这时我出场了来拯救人们。我可以给他们净化水的纯度。造一个大大的蓄水池，这样他们每天就不用走很远的路去打水了。他们不光有干净的水来喝，也可以用来洗衣服、洗澡，干各种各样的事情。大海的深处有很多奥秘，是人们看不到，想不到的，所以人类对海洋有好奇心，我可以帮助他们找出海洋的秘密和给他们提供知识。我很喜欢帮助人们，所以这肯定很好玩。

假如我是水，我会防止一些不必要的灾难发生。比如有一次，爸爸给我在手机上看了一个视频。那是讲中国发大洪水。泛滥的水像猛兽一般覆盖着街道和房屋。它把车给冲走了，小型建筑给破坏了。大洪水是那么可怕啊。我可不想要看到这狼狈的样子。所以我决定在路过城市和村庄的时候要稍微跑的慢一点，不要太高兴。玩的时候也不要溅起太多水花，引起海啸。那可是很危险的！总之，我只要是小心点就好了。

假如我是水，我可以帮助自然界。我知道因为人类数量的增长，更多的木头被砍掉。也有很多植物因为干旱而死掉。所以我先装扮成园丁，给植物浇浇水，护理一下。这样植物就能成长的更快了。我不惩罚人们乱砍乱伐，但是更重要的是要再重新种上花草树木。当然了，我也可以造出更多的江河湖泊。更多的水源会让大自然更美丽。而且，那些水源也会诞生新生命，各种鱼类和水里的动物都会出现的。我还会保证每一年都正常的下雨。

假如我是水，我会到处游玩，潜到海底，在温泉泡澡，和江河湖海水里的小动物玩耍。啊，生活多美好啊！我要先好好享受一下自由自在的航行。想去哪里就去哪里，而且还不用花钱。我可以快快的飞奔在水上。而且我也可以变成各种各样的模样和形态。我可以蒸发变成水蒸气，冷冻成冰，变成很多小雨点从天上滑下来。

假如我是水。那该多好玩啊！最后，因为疫情，各种地方都可以藏着病毒。所以，我会给大家发干净的水来洗手，再放点盐就可以消毒。大家要好好保护水源。干净的水不是哪里都有的。你们感觉变成水有意思吗？

谢谢大家。