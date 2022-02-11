渥太华 / 夏晨

在渥太华，有这样一群人：他们是科学家，是学者，是公务员，是工程师，是老师，是画家……。他们大多都是理工男、理工女，但他们都有一个共同的爱好：热爱中文写作。因着这个共同的爱好，他们走到了一起，这就是渥太华中文作家协会。

过年了。过年是华人一年生活中的大事。无论居住在哪个国家，无论生活在什么地方，过年的时候，海内海外、天南地北的中国人都不忘互相说一声“过年好”！这不，春节刚过，渥中作协的会员们就迫不及待的于2月5日晚在云端相聚，以一场春风扑面的迷你晚会，互致春节问候，彼此拜年。

这是一场传统的庆祝晚会，更是一场别开生面的文化盛宴。作协会员们平时因为“作协”的谐音“做鞋”而自称“鞋匠”，将协会戏称为“鞋铺”。当熟悉的《春节序曲》旋律响起，“虎步行来鞋绣虎，春风进驻铺迎春。横批：OCWA（渥中作协）”，主持人之一的瘦灯老师以暗含“鞋铺”的自创春联，宣布晚会开始，带领大家以汉代礼仪互相拜年，更以一段山东快书《武N郎虎年访鞋铺》把会员们的名字一一串烧进他的精彩表演中。拜年声、欢笑声、鼓掌声，在每个参会会员的家中飘荡，在遥远的云端唱响。

在欢歌笑语声中，在金牌主持人木子别具一格的介绍中，会员们和家人们一一登台亮相，畅谈春节感言，表演特色才艺。作协虽小，但是群英荟萃，人才济济，个个多才多艺，身怀绝技。山西妹子空谷的歌声穿云透雾，一曲《九里里山疙瘩十里里沟》余音绕梁；东北文青叔丁的越剧温婉隽永，一段《我家有个小九妹》诉尽衷肠；木子的《小小少年》独唱配以从小到大的靓照，带大家找回各自的青春年少；江枫和夫人袁泉的一曲《知音》如泣如诉，道不尽知音难觅山高水长；一尘的自创散文朗诵《足球》活现了球迷的快乐和惆怅；泰华以磁性的声音朗诵巴金的名篇《海上日出》，带我们走进旭日东升的辉煌；“拨开风雪，赠君东风第一枝，万朵霞衣任君采”，一曲《梅花引》在画家路风和先生李幸的歌喉中流淌，活画出寒梅傲雪的壮美景象；“岁月的长河，时间走过，一路的坎坷，一路的高歌”，多伦多加中笔会作家雪犁《时间走过》的歌声悠扬绵长，带我们在岁月的大江大河中冲浪；“春风吹不倒，我的杨柳腰，在这桃花源里蹦蹦跳跳”，董红燕的舞蹈《桃花笑》，舞姿曼妙，神采飞扬；“我有一匹梦想的骏马，今夜就向我的精神草原出发”，资深新闻工作者、作家杏花春雨的自创诗朗诵《骑上梦想的骏马出发》，让文学的激情在文友们的心中澎湃激荡。

如果说高潮迭起、精彩纷呈是这台晚会的特点，那么会长笑言的感言和魔术表演，更是把这场晚会的气氛推向了顶点。三只小球，三个空杯，笑言老师把《走你》这个传统魔术表演得天衣无缝。在大家的强烈要求下表演了三遍，依然无人能看出破绽，最后笑言老师以一个预先准备好的解释视频为大家揭出底细，引来赞叹一片。

“愿大家文思如泉涌，妙手出精品”，笑言会长在最后的致辞中回顾协会的历程，借大家戏称各自为“鞋匠”的话题，勉励会员们说：“要发扬工匠精神，有工匠的耐心和细心，精雕细琢。这几年我们把基础夯得很实，每双出手的‘鞋子’都有我们品质的自信。很高兴看到大家的‘鞋子’在世界各地畅销。我们的门面虽小，但隐隐已有大家之气。希望我们不断更新‘工具’与‘工艺’，与时俱进，创作出让我们自己满意的作品，让世界记得住的作品。”

晚会另外一个亮点，是夏晨编辑了一段视频，讲述协会2021年中的点点滴滴。渥太华中文作家协会是一个非盈利的纯文学团体，汇聚了渥太华地区一群热爱中国文化和热心中文写作的文学爱好者，本着以文会友、交流写作，促进中文文学创作的宗旨，为弘扬中华文化、积极参与加拿大多元文化中各族裔文学界之间的交流与合作，而不懈努力，积极写作。自2020年4月26日创会以来，渥中作协在创会会长笑言老师的带领下，已经走过了近两年的历程，也留下了坚实的足迹。

渥中作协是文学爱好者的创作殿堂。2020年，协会出版了《渥太华中文作家协会文选》，汇集了11位会员的短篇小说及散文作品104篇，含26万字。在2021年，会员们更是借助协会这个平台，继续定期轮流为在美国加州出版发行的《中国日报》撰稿，一年中刊发会员作品近50篇。同时，部分会员也在海内外其它一些报刊以及新媒体上发表了许多新的作品。

为活跃创作氛围，激励更多文学爱好者参与文学创作活动，学会延续2020年12月开始的云端文学聚会，与中华会馆合作举办云端文学讲座，笑言会长、瘦灯、叔丁、杏花春雨等四位会员以及特别邀请的渥太华著名女作家杜杜，分5期讲述各自的文学创作经验，每期都有来自加拿大各地以及美国的文学爱好者参加，成为2021年学会文学创作活动的高光亮点。

2021年12月28日，加中笔会在网上举办了“2021年文学奖颁奖典礼暨刘荒田小品文创作谈”聚会，为所有获奖的加中笔会会员颁奖。比赛共设置一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖5名。因为大部分渥中作协会员同时也是加中笔会会员，一些作协会员在这次比赛中投稿参赛，并且取得了不凡的成绩。叔丁的散文《母亲的传承》获得比赛一等奖，木子的散文《黎明前的落叶》获得二等奖，瘦灯的短篇小说《老乔的感恩节》获得三等奖，充分展示了渥中作协会员的创作实力。

渥中作协也是学会会员的精神家园，会员们在这个特殊的家庭中一起学习，共同成长。借助学会的微信群这个社交平台，会员们在日常生活中随时分享各自的文学创作体会及最新文学作品，介绍喜欢的文学作品以及影视精品，分享各种文学信息，互相鼓励，同走文学创作之路。

作协更是会员们的良友社区。这里既飘荡着文学的兰桂馥郁，也流淌着生活的烟火声息。美文美图分享是学会社交平台上的精彩片段，厨艺、园艺、各种手艺的展示，更是会员们网络世界中彼此联络的日常乐趣。

新的一年开始了。在新的一年里，学会将一如既往的为促进文学创作的繁荣而努力。愿我们一起走过九里里山疙瘩十里里沟，文学的路上并肩朝前走。一路欢笑一路唱，唱一首文学春天的信天游！

附：渥中作协网址 -https://ocwritersassociation.wordpress.com/