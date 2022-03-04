散文诗 / 陕西 郑江泉

春，从柔软的苜蓿地里探出胖乎乎嫩生生的小脑瓜，伸着满含晶莹露珠的绿色舌尖儿，舔着村姑灵巧的手指，溜进浑圆的菜篮子，栖息在农家厚实的梨木案板上。随之与油盐酱醋或饺子皮结盟，在热汤的洗礼下，安营扎寨于乡亲们的胃囊中，把一个活泼清新的三月喂养得异常鲜活豪放。

春，在柳枝上不声不响地脱胎而出，那柔韧纤细的绿色枝条，被贪玩的孩童制成嫩绿的响笛，曼妙地含在双唇间。那轻柔甘甜的气流，从孩童稚嫩的喉咙里轻轻地逸出，穿越柔软的柳笛管，化作一支婉转悠扬的青歌，呜呜呜地流泻在丰润的双唇边，馋醉了一习袅袅的和风，馋醉了一缕明媚的金辉，听得这个烂漫的阳春骨头酥软，心花怒放。

春，魔术师似的，从农舍边的蜂巢中嘤嘤嗡嗡地涌出，扑扇着亮茸茸的羽翼，飞飞扬扬地飘满整个大自然。那香艳妩媚的花儿，再也耐不住寂寞了，呼朋引伴地着上妖娆的娇装，涂脂抹粉，从苞状的闺阁里争先恐后地闪亮而出，与那些嗡嗡个不停的多情春仔们，在绿叶与青茎搭起的纤桥上，诉说着香甜美妙的悄悄话儿——一个关于蜜的契约。

春，从织女那儿学得一手盖世绝活。料峭的寒风还没走远，她便从南天门一路缥缈地织来。雨雾缭绕，亮丽清新。那细细的绵绵的丝缕，从无垠的天穹垂下来，密密斜斜，飘飘洒洒，织入了青山碧泉，织入了莺歌燕语，织入了肥田腴野，并将农夫一颗舒坦的心愿绣得灿灿然，飘飘然。

春，不再是臃肿和畏畏缩缩的形象。春是在衣橱里被囚禁了一冬的花花绿绿的裙裾，她欣欣然地苏醒过来，最先与城里爱美的姑娘形随影从，大胆、开放而又性感地走出庭院，将妩媚和妖娆写满了大街小巷。春一天比一天苗条迷人。

春，在蛋壳里孕育已久，终于噘着尖尖的黄亮亮的小嘴巴，执着而坚定地啄开封闭的椭圆形的小世界，叽叽喳喳地喧叫着，跌跌撞撞地挣扎着，毫不胆怯地把“个”字形的脚印，踏踏实实地踩进了外面的大世界。

哦，春成熟了，长大了。

作者简介：郑江泉，男，中国散文学会会员、中国网络作家协会会员、宝鸡市作家协会会员、宝鸡市杂文散文学会会员，作品散见于《陕西日报》《陕西农村报》《台湾好报》《当代青年》《教育周报》《甘肃工商报》《宝安日报》《宝鸡日报》《延河》《先锋》《文苑》《速读》《中国草根作家》中国作家网、中国散文网等媒体，已发表散文、散文诗、诗歌、杂文、文艺评论等作品300多篇（首），诗作及散文曾被收入十多种作品集。诗论被收入《中国当代诗家诗话辞典》，部分作品在各地获奖，著有散文集《触摸呢喃的土地》。