我出生的那一年（系列）

（备注：在2022年北京冬季奥运会倒计时20天之际，八年级班的同学们一起观看了2008年北京夏季奥运会的部分开幕式。出生于2008年的同学们，在课堂里写下了他们所了解的不平凡的2008年，衷心期盼2022年北京冬季奥运会顺利成功。）

八年级 万福临

在2008年，中国遇到了50年之内最大的暴雪。这个暴雪从一月二十五号开始，一直到二月六号。我知道这个是因为我妈妈一直提醒我，她怀孕的时候还在上班。因为地上很滑，每天从她上班的地方回家。她有一个朋友帮她下楼梯和回家。因为中国南方很少下雪，所以很多人都很好奇。后来知道有一百二十九个人死了。这场暴雪也阻碍了交通，对需要用交通的人很不方便。在这个时段，有些地方的温度都到了零下三十二度，比2006年的零下二十六度低六度。

八年级 李如碧

2008年是一个很奇怪的年，很多特别的事情发生了。

一个很大的事情是北京的奥运会。对中国，不只是一个奥运会，是让大家看到如今的她多么强大的机会。让大家知道，中国不是像以前了，不会被别的国家欺负了。

还有在2008年，美国选举了他们第一个黑人总统：Barack Obama。这是黑人和白人平等的一个很重要的里程碑。

再有在2008，很多有名的科技公司开始了，像“Android”和”Spotify”。现在这两个公司都很成功。

八年级 刘一方

我是在2008年出生的。2008年，夏季奥运会在北京举行。美国金牌总数排名第一。奥运会期间，中国共获得99枚奖牌，48枚金牌、22枚银牌和30枚铜牌，成为奥运会历史上获得最多奖牌总数的国家。2008年北京奥运会于8月8日至24日举行。我出生于2008年8月15日,所以我是在奥运会举行期间出生的。2008年也是四川地震发生的时间。它发生在5月12日，造成69,000人死亡。