我梦见的不是我妈是我奶奶

文 / 十月 Canada

户门大开着，我妈坐在一把舒服的椅子上，她眼前的敞开的玻璃大窗户的远方是绿草地。绿草地上方架起了屏幕，一会儿有露天电影看。

“怎么开着窗户？很热么？”我睡眼惺忪地跑出屋子问我妈。

“我觉得很热。”我妈扭脸看了我一眼。对，这是我妈妈的脸。

我感觉有一股清爽的夏日凉意从窗口那边吹过来，很舒服的凉快。远方有人正在挂屏幕，绿草地上有跑着玩的孩子们。

“呦，一会儿您可以看露天电影了。”

我妈没理我，她冲着前方喊：“小鹏来了。”

小鹏是我弟的发小，他恨不能天天放学以后来我们家。他敲门时且等候开门的那个很短的时间空档，把我家门口存储的大冬瓜捅了一排很整齐的窟窿眼。

“小鹏来了！”这应该是我姥姥开门时对他说的一句话。

我从梦中醒来，我感觉很热。

我迅速地回忆刚刚梦中的一切，坐在那把舒服的椅子上的人应该是我奶奶。我小时候，每天的傍晚时分，我奶奶都会打开大门，对着眼前的由三楼楼梯通往四楼楼梯拐弯处的楼道的大窗户，看窗外的绿草地。

她一边等我爸下班回家，一边口中不停地数落我大姑、二姑、三姑、四姑的各种不是，而且她能第一眼看见我爸回来。只有我爸最好，我没听过我奶奶数落我爸，都是喊我爸回家后放下公文包，然后过来吃饺子。

我奶奶和我爷爷住四楼的中间11号单元，我们家住右手的10号单元。

“我妈叫我去吃饺子，我过去吃饺子了。”我爸对我妈说完，我妈一脸的怨气。

“就知道叫你一个人去吃饺子，家里的饭做好了你不吃了！”我妈揣着小怒火说。

我姥姥从厨房里走出来，和我爸说：“你去吃几个饺子，你妈给你包的。少吃几个，再回来吃饭。”我姥姥又看我妈一眼说：“你让他去。”

然后我爸就去我奶奶那边吃饺子去了，我们都等着他一会儿吃完饺子回来再开饭。我爸爸不上桌，我们家就不能开饭，这是规矩。

等了好久我爸还没回来，我妈就派我去喊我爸回家。

我推开我奶奶的门，看见我爸和我奶奶还有我爷爷说说笑笑正在吃饺子。我爸知道我是我妈派过来的，就和我奶奶说那我回那边去了。

我奶奶把应该给我妈看的脸色全都给我看了。我那时还小，还不懂为什么我奶奶看起来不想让我爸回家吃饭。

我仍然想把刚刚的那个梦境继续延伸下去。梦里，我妈妈扭头看的我的那个一眼，包含了太多的东西。包含了我奶奶，我爷爷，我爸，我大姑、二姑、三姑、四姑，我姥姥，我弟，我弟弟的发小小鹏。

还包含了我奶奶门外的那扇大窗户，由三楼楼梯通往四楼楼梯拐弯处的楼道的那扇大窗户。窗外有绿草地，总参测绘局红墙外的绿草地，我和我弟常常在那片绿草地上跑来跑去粘蜻蜓。

我俩把蜻蜓捉回家，让它们趴在我房间的纱窗上，再和我一起看窗外的绿草地。