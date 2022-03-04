关于在渥太华（安省）结婚的那些事儿（上）

婚姻对于每个人来说都是人生中最重要的事情之一，不管你身在何处，拥有一段美好的婚姻都是每个人所期望的。不同的国家或地区对于婚姻登记有着不同的要求，在渥太华（加拿大安省），您需要了解以下婚姻办理的注意事项：



法定结婚最低年龄：

在安省，法定结婚最低年龄为16岁。16岁至18岁，需获得父母/监护人的同意方可结婚。18岁及以上可自主结婚。



结婚许可证(Marriage Licence)

结婚双方需共同申请结婚许可证。渥太华地区，可到如下最近的市政服务中心办理申请（除例外情况，周一至周五，上午8:30至下午4:30）：

• Ottawa City Hall, 110 Laurier Avenue West, Ottawa, ON K1P 1J1

• Orléans, 255 Centrum Blvd., Orléans, ON, K1E 3V8

• Ben Franklin Place, 101 Centrepointe Dr., Nepean, ON K2G 5K7

• Kanata Client Service Centre, 580 Terry Fox Drive, Kanata, ON K2L 4C2

• Metcalfe, 8243 Victoria St., Metcalfe, ON K0A 2P0 (仅限周二)

• West Carleton, 5670 Carp Rd., Kinburn, ON K0A 2H0 (仅限周三)

• North Gower, 2155 Roger Stevens Dr., North Gower, ON KOA 2T0 (仅限周四)



办理结婚许可证所需材料：

1.结婚许可证申报表；

2.结婚双方各两个有效身份证明原件（不接受复印件）具体如下：

• 第一个有效身份证明包括：政府颁发的出生证、护照、移民登陆文件、加拿大公民证；

• 第二个有效身份证明包括：驾照、护照、安省带有照片证件、BYID成年证。

如结婚任一方有过前次婚姻史，且离婚是在加拿大办理的，需出具离婚证或法院离婚判决原件。 如结婚任一方有过前次婚姻史，且离婚是在加拿大以外的其他国家办理的（比如中国），需要先获得安省政府颁发的授权令（authorization），才能申请结婚许可证。

有婚姻史且离婚是在加拿大以外的其他国家办理，如何申领安省授权令(authorization)？ 结婚双方签署的结婚许可证申请表； 加拿大以外的其他国家颁发的离婚证或法院离婚判决原件；如证件或文件使用语言非英文或法文，需提供翻译件以及翻译员的宣誓证词； 结婚双方签署的全权责任声明书； 安省注册律师出具的法律意见书。

结婚许可证费用：$164.80

需要注意的是，结婚许可证有效期为3个月，所以要在3个月内办理完毕结婚仪式，否则过期无效，需要重新办理。

免责：此信息为公共法律信息，非法律专业意见，仅供参考。如需法律服务，请联络新起点律师事务所（613）225-8425。

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