荧屏瞻北京冬奥盛会抒怀(一)

渥太华 / 叟声

打开荧屏辉灿烂，年景瑞喜盈京垣；(1)

天安门大红灯悬，长安街霓光绚嫣；(2)

行道树珠灯斑斓，阛阓市场货丰赡；(3)

中国红结五环徽，矗立广场辉映睆；(4)

大街小巷焕新颜，气象万千迎春诞；

首都冬奥大会僝，举世瞩目贺颂赞；(5)

鸟巣馆晶莹璀璨，大会堂热火朝天；(6)

四海魁要邀莅典，八方宾明麇集攒；(7)

选手列队领入场，英姿讽爽气昂轩

人员均经疫测检，确保盛会举安全。

习总亲临揭幕宣，群情激奋振臂抃；

乐奏国歌旗冉升，圣火递场微焱闪；(8)

灯光秀神奇变幻，礼花怒放字图睒；(9)

热场文娱开生面，三千男女素人演；(10)

手舞足蹈神抖擞，广场舞妩媚玲俨；(11 )

音乐飉厉歌蹁酣，奭典隆仪胜慱蒇。(12)

［注释］

（1）年景——指2月1日（农历正月初一）春节过大年的浓浓景色。瑞喜——指吉祥欢乐气氛。盈——充满。

（2）绚嫣——华美鲜艳。

（3）此联前句意指街道两旁栽的行道树上装饰的珠灯，灿烂多彩；后句意指阛阓（街市）商场货架上商品丰富充沛。

（4）此联意指红彤彤的中国结和奥运会的五环标志相互辉咉，耸立在天安门广场。睆huàn——明亮、美好。

（5）僝chán——显现。

（6）大会堂热火朝天——指人民大会堂接见或宴请前来出席冬奥盛会的诸国元首政要及国际组织负责人等贵宾的工作人员非常紧张忙碌。

（7）麇集攒（cuán）——指各国（91国）参赛团队聚集在会场。

（8）旗——指国旗。递场——指最后一棒火炬传递入场。焱yàn——火花、火焰。这次冬奥会本着简约、环保、精彩的办奥要求，不再点燃主火炬熊熊大火了，而是将最后一棒火炬直接插上各代表团雪花组成的大雪花中，保持火炬的微小火光闪耀在会场。

（9）灯光秀——指激光发射出的光束、光炬。变幻——奇异变化。礼花——烟火。

（10）热场文娱——热身会场的文娱演出节目。开生面——即别开生面，意指开创新的（前所沒有）的布局设计场面。三千男女素人演——指这次开幕文娛活动由主导演张艺谋大师主持，组织男女老幼三千素人（素人：普通老百姓，包括有群众和大中小学生及幼儿园儿童。其中最长者71岁，最小5岁。90％是学生，蕴意“以人民为主”思想）为主要表演者。

（11）妩媚——姿态柔美可爱。玲——即玲珑，动作灵敏精巧。俨——整齐一致。

（12）飉liáo厉——喻歌声清越。蹁——即蹁跹，旋转舞动。酣——尽兴、畅快、热烈。奭shì——盛大。慱tuán——圆满。蒇——完成。