加拿大离婚判决书，如何申请中国法院的承认与执行？（上）

根据中国民事诉讼法的规定，对在外国法院的离婚判决，通过履行一定的审查程序，是可以得到中国法院的承认的。

但是需要特别注意的是，中国人民法院只能就双方解除婚姻关系的判决做出认定，判决中关于夫妻财产的分割、生活费用的负担、子女抚养方面的判决不应在申请范围之内，人民法院不会对此做出承认的认定。

中国公民在加拿大办理离婚，现申请中国法院承认其离婚判决的效力，应按以下程序进行：

1.管辖法院

申请由申请人住所地中级人民法院受理。申请人住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地中级人民法院受理。

2.中国公民申请承认国外离婚判决要提交的材料：

当事人或其代理人申请国内中级人民法院对外国法院离婚判决书的裁定承认，必须向受理法院提供：

1）申请书；

2）外国法院离婚判决书正本及经证明无误的中文译文；

3）若申请人是离婚判决的原告，做出判决的外国法院出具的被告已被合法传唤出庭或合法传唤出庭文件已送达被告的有关证明文件及经证明无误的中文译文；

4）若判决书中未指明判决已生效或生效时间的，做出判决的外国法院出具的判决已生效的证明文件及经证明无误的中文译文。

特别注意，上述文件应在中国使用，所以需要办理加拿大当地公证、加拿大使馆认证、中国驻加拿大使馆认证（统称为三级认证）。

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