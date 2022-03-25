文 / 十月 Canada

薇薇登记结婚时没告诉我，后来她和我草草地说了一句：“啊，我没告诉你，我登记结婚了？”

“你没说。”我没有埋怨她的意思。她离婚，又找了个二婚的带娃的老公结婚，不说不说吧！

薇薇从来不把她二婚男人的联系方式告诉我，她也不告诉其他女人。但她有我男人的联系方式，并且，她背着我，找我男人借钱。

我一直和薇薇有亲密的借钱关系，她开口借钱，我都借。直到有一次，她未遵守还钱的时间承诺。过了约定时间大约两年多，她才卖房把钱还上。之后，她再怎么缺钱，我都是咬紧牙关说，不借。

然后呢，她瞒着我和我男人借钱。

有一回，我无意之中看我男人的银行流水，发现有一笔来自薇薇的钱。我就问我男人：“她给你汇钱？”

“借了她几万，她还的。”

“我不是说了，我不再借钱给薇薇了么，她破坏了按时还款的信誉。所以我和你说过，我再也不借给她钱了……只不过，我没想到她直接找你借钱了！”

我不敢埋怨自己男人，我叨叨他几句也是不看他的脸色时，大着胆子说的。

换了别人，我肯定立马删除对方的所有联系方式，臭骂她一顿并且彻底决裂。但是她是薇薇，我喜欢她。

心里斗争了好久，我忍住了各种令人不堪的情绪，各种话。我能做的，就是退出了群主是薇薇邻居群。我觉得冰雪聪明的她，自然会明白的。

这件事的发生有两年了。之后，我没有再主动和薇薇聊过天；常态的问候也没有。她每次主动问候我过年好，或者其它什么内容时，我都会想，她一定是又问我男人借钱了……

前几天一个偶然的时间，我男人说：“她还有点钱没还。”

怎么说呢，我和薇薇的最后的一点点的姐妹情谊，仍然维持着表面的看起来很美。但是我又无法原谅与默许她背着我，找我男人借钱这件事儿。

真想有一天，我可以大起胆子臭骂她一顿，然后与她彻底决裂！但是那样，我就显得不够优雅，我还是挺在乎我的与生俱来的优雅气质的。

我想了一个好办法，那就是，我与薇薇单方面的内心的决裂。