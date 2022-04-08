【OTTAWA天天中文学校作文选登】一次难忘的旅行

Nina Wang

在2017年夏天,妈妈带我回中国探亲。我又见到了爷爷、奶奶、姥姥、姥爷，还有很多亲戚。和家人们一起吃饭,我觉得特别热闹也很高兴。我在北京度过了一个既开心又充实的暑假。

随着开学时间的临近，暑假也接近了尾声。妈妈决定带我去珠海的长隆海洋王国玩。我非常的兴奋并期待这次旅行。

在这次旅行之前，我从没坐过火车，这是我第一次乘坐真正的火车去旅行。火车是全白色的，车头尖尖的,有很多节车厢，车头写着“和谐号”。妈妈告诉我这种车型叫动车，可以跑得很快，速度可以达到300公里每小时。

在火车上睡了一晚，和谐号列车带着我们来到了珠海。一下车，我就像进了一个大蒸笼，热得不得了。妈妈给我买了一个黄色菠萝冰沙，太好吃了。随后我们就住进了海洋王国旁边的企鹅宾馆。走进企鹅宾馆，我看到两只企鹅雕塑，有两层楼那么高，他们是企鹅妈妈和企鹅爸爸，在企鹅妈妈身体下面还有一只可爱的小企鹅。在房间里、床上、枕头上、被子上，连毛巾上都画着可爱的企鹅。设计得非常漂亮。

第二天一早，我们来到了长隆海洋王国。一进大门，我看到了一个长长的走廊。走廊的顶部有一个大的LED屏幕。屏幕中播放着美丽的海底世界，有许多五颜六色的水母在自由的游动，有种梦幻的感觉，美极了。

穿过走廊，映入眼帘的是一个巨大的水族箱，里面游着很多的鱼。最吸引我的是一条大鲸鲨，它有10米多长。蓝色身体上的白色斑点在灯光的照射下，闪闪发光。讲解员叔叔告诉大家，鲸鲨性情非常温顺，别看它的身体庞大，吃的食物却是非常小的海洋浮游生物。

中午时间，我们来到了海洋表演馆观看海豚表演。表演开始，有6只海豚箭一样的游了出来。首先他们跃出了水面，准确的穿过了空中的挂圈后一起落入了水中。随后他们又飞快地跳了起来，顶到了挂在空中的红球。观众席上传来了阵阵欢呼声，我也兴奋极了，不停的鼓掌。妈妈说海豚非常聪明，他们有两个大脑。他们可以一个大脑在睡觉另一个大脑在工作。

从海洋表演馆出来，我们就来到了白鲸表演馆。这是我第一次看到白鲸，他们长得非常可爱。雪白的身体，圆圆的头上有个肉肉的突起。最有意思的是，他们还会冲我吐圈圈。他们在水中的舞姿十分优美，我太喜欢他们了。在表演快要结束的时候，白鲸探出头，直立起身体向观众致意。它们从嘴中喷出大量的海水到观众席，台下一片欢呼声，太有趣了！

这是一次非常难忘的旅行。我不仅看到了精彩的表演，还学习到了很多海洋知识，让我大开眼界。坐在回加拿大的飞机上，我默默的许愿，希望今后有机会可以常回中国看看亲人们、朋友们，我也想再次去珠海的长隆海洋王国玩！