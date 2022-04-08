挑一个男人结婚然后忍他

文 / 十月 Canada

最近被一位45岁的女人植入了一个思想。

几个女人一起喝茶聊天，欣欣比划着手势说：“我觉得婚姻就是挑一个男人，然后忍他。”在座的女人们听了她的观点后都拍手叫绝。

欣欣继续说：“我觉得我和谁结婚都可以，只要忍他，就可以幸福生活一辈子。”

这个跟进的观点更是得到了女人们的赞同。她们一口口喝茶，一口一句没错没错。

有一个观点‘忍他’，她总结得太好了！‘忍他’让我感觉特别有画面感，男人无端端发威，女人微笑示弱。可欣欣没说，支持‘忍他’的他的个人的软硬件基础建设的优越性，也就是女人爱说的择偶条件。

无条件忍么？

无条件支撑下的‘忍他’，怕坚持不了几年。什么是支撑？支撑不是欣欣说的‘和谁结婚都可以’。

那如果换做‘忍她’。

按最平凡的男性择偶说法，娶一位长得好看的妻子。如果男人选择时只顾上了好看，自始，男人也是各种忍。他忍耐时的态度，取决于女人是不是一直和初识时一样好看。女人只要体重不变，脸的变化就不大。胖一斤，便有一斤的美丑。

如果男人说：“不论你体重多少都爱你如初。”有一种可能，作为结婚对象，女人还有其它和挣钱有关的优势。

几个女人开始拿自己的经历各种举例。

“每天早上九点钟以前，我老公都会发脾气。说我带孩子这不对，那也不对。你要知道，早上吵架影响一整天的心情。那我就只能忍。”某某说她的忍住脾气的经验。

“我就满脸笑容对我老公说，嗯好的，老公我错了。”某某某学着欣欣求活时夸张的表情。

欣欣的忍是货真价实的。

可她没说她老公是哪个985院校毕业的，本科还是硕士或者博士，会几国外语；现在工作单位的职务，一个月收入多少。

她就说他老公很帅。

一个同为四十多岁的丈夫，只凭长得帅可是引领不了妻子百分百地忍他，并且还有一万年都要忍他的趋势。那么说，‘和谁结婚只要忍他，就能幸福生活一辈子‘的这个观点，禁不住敲。

其实，我在二十几岁时也曾经有和欣欣同样的观点。我倒不是认为自己和谁都可以幸福生活一辈子，我只是想过我和谁都可以生活一辈子。

不过这一观点在其产生之日的两年后，又被我全盘否定了。

我觉得这种观点的发生时间不应是45岁，如果发生在25岁，否定在结婚之前，倒是可以有‘挑个男人结婚然后忍他’的幸福人生的机率。

有条件支撑“‘忍他’的那种幸福人生。