【KANATA 中文学校作文选登】渥太华那与众不同的冬天

Bella Liu 刘慧青

一年有四季，春夏秋与冬。正常来说一个季节平均该是三个月份，但渥太华的冬天却与众不同，它的春和秋只有短短一个月，而夏天有三个月左右，剩下的则全是冬天。这与我的家乡有很大的区别，我的家乡云南昆明以“春城”之称而闻名，为什么叫“春城”呢？因为夸张一点说昆明的天气一年四季都是春天，最冷不过是下雨，而最热也不会超过30度。昆明的四季并不分明，仿佛四季如春，这与渥太华恰恰相反。

在渥太华，你可以体验到世界在一夜之间换上了雪白的棉袄。前一天可能是灰蒙蒙的云雾布满了天空，天色在六点左右就黑了下来，第二天一早你打开窗帘就会看到一个银白的天地，这就代表渥太华的冬天，正式开始了。冷风在窗外呼啸，夹杂着数片雪花，雪不停的下着，小雪粒变成大雪粒，大雪粒变成雪花，雪花又变成雪片，好似有人在天上豪迈挥洒着雪白的鹅毛。大地铺上了厚厚的白绒毯，大树也挂上了层层雪白装饰，从窗户望向远方，白茫茫的雪好似笼罩了全世界一般，在阳光的照射下晃得人睁不开眼。背上书包出门上学，我踩着积雪前往车站等待校车，途中片片雪花落在我的身上，我抬起手掌接了几片尝了尝，雪是无味的，只是冰冰凉凉的罢了。放学后和几个同样以前没见过如此大雪的同学在雪地里玩耍，放下书包畅快体验了一把打雪仗堆雪人，最后还在雪地里写各自的名字，长时间接触雪导致每个人都冻的鼻头发红，手掌僵硬，不停的抽吸着鼻子，虽然第二天大部分人都冻得感冒了，但是大家都玩的很痛快。

在渥太华，你还可以体验到独特的美食以及娱乐项目。渥太华有个非常著名的糖叫做枫叶糖，枫叶糖是“枫叶之国”加拿大最具代表性的特色产品，枫树糖浆就是制作枫叶糖的主要成分，枫树糖浆是一种天然产品，不含有色素或者添加剂，甚至还含有相当数量的锌、铁和维生素B1等复合维生素B成分，还有研究报告表明枫树树液有明显的抗氧化和改善感官器官的功效。枫叶糖浆营养丰富，顺滑香甜，这也使得枫叶糖广受全世界消费者的欢迎以及好评[1]。而说到娱乐项目，冬天自然离不开滑雪，新手可以在山下的小山坡进行练习，而熟手就可以乘坐缆车到山顶，准备好后从那铺满皑皑白雪的陡峭山坡滑下来，当然中途会有小平坡可以停下稍作休息或调整，但一口气冲到山下，光是想想就让人感到热血沸腾。从山顶滑下，因为自身速度带来的不一样的风感，滑板溅起的雪散开形成一片雾状，而沿途的风景也是别有一番风味。当然，我认为渥太华最有意思的还是在护城河上滑冰。由于冬天里极寒的天气，河水都结成了厚厚的冰，每到一月，经过一番检测后确定冰面安全，Rideau Canal就会开放，人们就可以去到河上滑冰玩耍，河道旁还有各类吃的以及换冰鞋的木屋。热闹的氛围令我恍然，瞧，我小时候最向往的场景真实发生了！冬天可以在结冰的河面上无忧无虑的滑行，周围有许许多多的人，大家都可以一起玩闹，从一开始被冷的瑟瑟发抖到最后热的浑身出汗，是完全与众不同的感受……

“晨起开门雪满山，雪睛云淡日光寒”，我相信渥太华的冬天还有更多的乐趣等着我去发掘并分享给亲朋好友们。至今，我来到渥太华仅有三年多的时间，一开始还非常不习惯，但现在我已经开始享受这与我家乡截然不同的——渥太华的冬天了。

[1] 枫叶糖浆介绍出自百度百科“枫糖”。