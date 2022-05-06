文 / 十月 Canada

松河和天天是皇后大学的同学。天天从北京来加拿大读书，男朋友在北京。接触时间长了，两人顺理成章地谈起了恋爱。

不久，天天对和松河结婚动了真心，总把谈话的主题引向结婚的方向。这也让他俩的关系时好时坏。松河一再强调自己无法离婚娶她，也把蓉蓉的病情如实告诉了天天。

分分合合的两年间，两人从学校一起毕业，一起回到多伦多找工作上班。天天心里对这份感情相当痛苦，权衡利弊，决定回国和男朋友结婚。

分别后两人一直断断续续电邮联系，直到彻底不联系。

接到天天的电邮，松河的世界里又开始闪烁起五彩缤纷。他毫不犹豫地回复说：“天天，我会安排好一切，到时去机场接你。”

暑期之前，松河就把蓉蓉和孩子的回国机票预定妥当，嘱咐她们代自己好好和父母过好这个暑假。他工作忙，今年就不回国了。蓉蓉对此也没有反对，孩子学校一放假，自己就带孩子回国了。

松河这边，把家里收拾干净，一心等待和天天的重聚。

天天如期来到多伦多，住进了松河和蓉蓉的家。松河也没有瞒着天天，告诉她为了好好接待她，让蓉蓉和孩子回国了。

久别重逢，天天对松河的态度让他有点意外。为了这来之不易的一周，松河特意申请了休假陪天天。白天，天天在书房工作，松河准备一日三餐。晚饭后，天天也没有像以前一样准备洗漱就寝，她每次都对松河说：“你先睡吧，我再忙一会儿工作。”

虽然这让松河感到自己被天天利用了，但他还是把天天托付的事情办妥，并且没有表露出丝毫不满。每日夜晚，他仍旧在辗转反侧中等待天天工作结束后的短暂相依。虽然天天表现出很勉强，但她既然选择了住在松河这里，便也无法完全不理喻他的需求。

事后松河对严浩说起这件事，他抱怨地说：“早知道她这么对我，我就让她去住酒店了。”

分别时，俩人也虚情假意地惜别一番，互相嘱咐要过好日子。天天嘱咐松河：“既然不爱蓉蓉，就离婚吧，找个合适的人过好后面的日子。”松河也嘱咐天天说：“你好好保重，再来多伦多时告诉我。”

垂头丧气的松河回到家，想起天天对待自己的冷漠态度，和自己凌乱不堪的家庭生活。他能做的也只有让凌乱的生活继续凌乱。

松河给自己取了一个网名杰克森，在虚拟的网络世界某论坛上发了一则帖子，题目是：寻暑期一起去古巴自由行的小伙伴。