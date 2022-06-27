安省海外买家税NRST新政解读（上）

2022年3月29日新出台的安省海外买家税（the Non-Resident Speculation Tax，简称NRST)延伸至安大略全省范围（包括渥太华）。新规引发热议，不少客户咨询相关事宜，特就大家关心的一些问题解答如下：



Q1：新规的主要变化是什么？

主要变化是三方面：

一是适用范围扩大，从原来的多伦多金马蹄地区（the Greater Golden Horseshoe Region of Ontario）扩大到安大略省全省范围。

二是税率增加，从原来的15%增加到20%。

三是缩小退税（rebate）范围，取消了原来的留学生退税和工签退税，只有买房后4年内取得枫叶卡（加拿大永久居留权），才可以申请退税。



Q2：适用范围？

安省海外买家税仅适用于住宅，不适用于商业地产、农场、工业用地。如果一块土地既有商业部分，又有住宅部分，则海外买家税仅适用于住宅部分（其价值需要评估）。



Q3：适用主体？

海外买家税适用的主体有两大类：一是外国公司或个人；二是应征税的信托。信托中只要有一位信托管理人是外国公司或者个人，该信托就需要缴纳海外买家税；或即使信托中的信托管理人都具有加拿大身份，但只要任一受益人为外国公司或者个人，也需要缴纳海外买家税。但是，外国买家税并不适用于互惠基金信托，地产投资信托和税法界定的特殊投资性信托（Specified Investment Flow Through trust， SIFT）。



Q4：与加拿大本地人共同购买，怎么计算？

举例说明，四个人一起购买一套房产，价值200万加币，每个人25%份额，其中三个人有加拿大身份，只有一个人是外国身份，那么海外买家税并非只适用于该外国人的25%份额，而是100%适用，即按照200万计税，合计需缴纳40万的海外买家税。而且，四个买家承担连带责任（Joint and Severally liable），如果本例中外国人买家不缴纳NRST，其他三位加拿大本地买家也有义务缴纳。



Q5：谁可以豁免交税？

三类人可以豁免交税：

（1）买房时已经通过安大略省移民提名项目the Ontario Immigrant Nominee Program获得提名资格(nominee)，并且为自住用途；

（2）受庇护的难民，并且为自住用途；

（3）配偶有加拿大身份，两人一起登记在产权上并自住。配偶定义既包括法定结婚的配偶，也包括同居三年以上或者有共同孩子的配偶。

另外，土地转让税可以豁免的情形，同样适用于海外买家税。比如，配偶之间的转让，如符合土地转让税豁免情形，也无需缴纳海外买家税。



Q6：如何缴纳？

在产权交接的当日，从律师信用账户直接缴纳给省政府。客户需要提前把款项缴纳至律师信用账户。



Q7：交了海外买家税，土地转让费(land transfer tax)还需要缴纳吗？

海外买家税是针对海外买家新增的一项费用，原土地转让税照旧增收。

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