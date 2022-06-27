文 / 十月 Canada

开车上山比徒步上山要轻松，公路两旁的冲天而上的树林随着车速的飞驰一闪而过。

我不需要在崎岖的山路上以静止的状态凝视树林，我只想要快速地抵达一处有宽阔视野的平坦的地方，再去以静止的名义看两旁的静止的树林，看身后的静止的山，看眼前的水波粼粼的海湾。

五月的温哥华的天气比多伦多凉，山风有那么一点点薄。

我仅仅呆了五分钟的地方，西温哥华的柏树山(Cypress Mountain)的山腰处某处的景色宜人的平坦的地方，我拍了照片以记录我来过这里。

有个印度大叔，我拍照的时候他一直凝望着我。我扭头看山，他也不扭头；我扭头看他，他也不扭头。于是我冲他挥挥手，意思是你可以过来帮忙拍一个照片里的我么！

他当时的表情有点似我的印度邻居大叔的羞涩的表情，扭捏的，但不模棱两可。我请求他拍我和远山，他拍了；我请求他拍我和海湾，他拍了。

遇见事需要托人，我更喜欢麻烦陌生人。我不需要说：“帮个忙，我请你吃饭！”我也不需要说：“或者喝杯星巴克？”我唯一需要说：“谢谢你。”然后挥挥手离开。

下一处地方，有下一位陌生人。

从山上下来，我开车一路直奔一家韩国烧烤店。我约了个熟人，他又高又帅又陌生。

烧烤炉喷着暖暖的火，切得整整齐齐的有大理石花色的牛肉片按在炉子上；盐粒撒上去，激发了牛肉片的滋滋作响与冒出来的缭绕烟雾的香的滋味。我不大喜欢韩国烧酒，它给我的感觉太男人。所以，我点了更俗气的札幌瓶啤(Sapporo Beer)。

服务生说了一句我听不懂的韩语，我尴尬地默不作声。

当一个人来到一处陌生之地，我还挺喜欢被人误会一次，哪怕是误解呢！听见韩语时我的尴尬，我微笑着回应他，也许我那个微笑的回应，是他想要的对的意思呢。

离开韩国烧烤店，我在温哥华最美的99号高速公路（Sea to Sky Highway)疾驰了一段路，就突然有点怀念之前的我仅仅呆了五分钟的地方，西温哥华的柏树山(Cypress Mountain)的山腰处某处的景色宜人的平坦的地方。

脑子里呈现出来的东西，驱赶着我又回到了那个地方。我一直待在那里，直到天色已晚。

我意犹未尽，又悻悻离去。