【KANATA 中文学校作文选登】渥太华的冬天

王晨月 Selina Wang

渥太华的冬天差不多十一月份开始。到三月份地上的雪才慢慢地融化成液体，鸟儿甜蜜而洪亮的歌曲就听得见了。我今天就给大家介绍加拿大首都的冬季。

“下雪了！下雪了！”听到街上孩子们兴奋的喊叫，我跟妹妹就赶紧把我们的厚棉袄穿上，帽子紧紧地带头上，就出去瞧瞧下了多少雪。渥太华虽然在加拿大南部，这里还是会下不少雪。地上好像出现了一个又大又厚的纯白地毯，铺在太阳下面辉映阳光，看着像一堆闪亮的小宝石。阳光明媚的雪天就这样开始了。

寒冷的渥太华冬天不仅凊而美丽，还可以进行许多好玩的活动。世界上最长的运河，Rideau Canal，穿过渥太华的市中心。夏天的时候可以在运河边上走路、骑车，还可以在水上划船。但冬天可以做比这些还好玩的东西呢，可以在运河上滑冰！冬天以来，Rideau Canal上会结一层厚厚冰，从一月份到三月份都能滑。每年差不多有一百万人在这儿溜冰。河上的风景特别优美，而且还会有一些小食品摊，给别人卖香香的热巧克力、酸甜的苹果cider，也卖各种各样的吃的，比如新鲜的薯条和大家最爱吃的点心Beavertails！渥太华每年会举办一个叫Winterlude的活动，那里能买吃的，可以欣赏漂亮的冰雕和观看精彩的表演节目。

虽然寒冷的冬天很长，渥太华在这时是世界上最美丽的城市，而且还有许多特别的活动。你哪怕是去欧洲还是亚洲，都不会找到比加拿大首都更美丽的城市了。