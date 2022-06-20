文 / 十月 Canada

六点钟醒来，天已经半亮了。灰色的天空把灰色从窗口送进卧室，卧室里的光也是灰色的。

我睁开眼睛马上又闭上，希望灰色和黑色一样，把我带入下一个短暂的梦乡。不过就是一次几秒钟的醒来，说不定又像夜里三点钟的醒来一样，几秒钟以后又会沉睡在香甜的睡眠里。

然而，灰色和黑色毕竟是不同，灰色使得入睡变得困难重重。并且，灰色的光开始朝着浅亮的方向耀眼起来，几分钟之后，灰色消失殆尽，卧室里的赤白色的光正式将我推入早晨。

无论我情愿，无论我不情愿，我都要扮作若无其事的样子离开温床。我恋恋不舍，一直回味温床上昨夜的好梦里派给我的美差事。

当一个人的精神状态情绪化时，离开床这件事儿也会令人伤感。特别是，那里留下一拨我再也想不起来的美梦。我居然忘记了美梦的内容，就记得美梦里的我想继续沉醉。

进入二零二二以后，我开始变得烦躁不安。不想做饭，懒得做饭；懒得吃饭，懒得咀嚼食物中的津津有味。我的“懒得”贯穿一切。看见菜，就想乱切一通，乱炒一通，和盼着各种情况下的乱作一团。

思考如果是不乱的，一起未必是乱。但一切不乱的东西就要有点耐心等待，等待心安静下来。我的思考未乱，对于治理乱，我只有一个思考。思考对我说：“你，乱起来吧！”

乱和静是孪生。

心静，乱也会跟随静一起静止。孪生这个叫法，听似说得过去。

我的早饭令我无限满意。菜肴以乱作一团的方式出镜，我以快速敏捷的方式了结了它们，一分钟之内了结了它们。

我煎了两个荷包蛋，炒了一个西红柿白菜丝。西红柿白菜丝？听起来既可笑又可笑，我吃得下去，可是不算真正意义上的特别香喷喷。为了更乱上一点儿，我还搭配了两个发面的韭菜鸡蛋盒子。

这顿早饭，你告诉我，算不算乱作一团！

为了锦上添花，搭配早餐，我不喝咖啡，我不喝茶；我喝了一杯鸡尾酒。不过是一半橙汁里加入一半起起伏伏的起泡酒，为了掩护乱作一团么？然后得来一个颇有姿色的名字含羞草(Mimosa)。

一杯鸡尾酒不足以掩护乱作一团，也不足以成为更加乱作一团的借口。那就两杯，两杯对早餐这一刻而言，已经足够乱了。

脑子不乱的情况下，我预定了明天飞往温哥华的航班。你觉得，到了温哥华我就可以丢弃掉情绪化下的有意为之的乱作一团么？我不要你觉得，我要我觉得。

我觉得，我也不知道，温哥华即将带给我什么样的醒来。我现在就觉得一点，耐心等待天黑，等待明天的那个六点钟的灰色闪耀时刻，我携手乱作一团飞往温哥华。

来吧，与我一起等天黑。