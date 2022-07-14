【OTTAWA天天中文学校作文选登】寒假趣事

七年级 赵博文
今年寒假虽然有疫情，但是我觉得很好玩，因为我做了很多有趣的事情：
· 买圣诞节和新年的装饰品；
· 和哥哥一起装饰家里的客厅和餐厅；
· 和我的好朋友一起做圣诞节的姜饼屋；
· 跟妈妈学做小蛋糕，装饰蛋糕；
· 圣诞节和我的好朋友一家一起吃晚饭；
· 圣诞节去市中心看灯光秀；
· 新年前夜，看着纽约时代广场新年倒计时节目，一直到12点。
我还收到了很多礼物。我最喜欢的是我的好朋友送给我的斜转魔方。
我的新年愿望是COVID-19马上消失，每个人都健康。
七年级 赵博文
今年寒假虽然有疫情，但是我觉得很好玩，因为我做了很多有趣的事情：
· 买圣诞节和新年的装饰品；
· 和哥哥一起装饰家里的客厅和餐厅；
· 和我的好朋友一起做圣诞节的姜饼屋；
· 跟妈妈学做小蛋糕，装饰蛋糕；
· 圣诞节和我的好朋友一家一起吃晚饭；
· 圣诞节去市中心看灯光秀；
· 新年前夜，看着纽约时代广场新年倒计时节目，一直到12点。
我还收到了很多礼物。我最喜欢的是我的好朋友送给我的斜转魔方。
我的新年愿望是COVID-19马上消失，每个人都健康。
Copyright ©2012 - 2022 Canada China News. All Rights Reserved.