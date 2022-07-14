文 / 十月 Canada

“真不明白，他为什么就不能承认他就是石可呢！我是自报家门把自己介绍得清清楚楚的，没有遮掩什么。”石可离开后，小徐还在为了他的不相认耿耿于怀。

事情是这样的。那天我正在和石可、三宝逛街，突然遇见了小徐。小徐看见我们三人一起觉得她都算认识，便加入我们一起。

“哎呀，你就是石头哥石可？上次我听小王同学说……”小徐看了看我。“她说你就是平台的负责人！”

“我不是那个石可，我叫时刻，时时刻刻的时刻。”石可很认真地和小徐解释。

“是吗，那小王同学怎么说你是石可！”小徐看看我。我看了看站在我旁边的三宝，三宝也没搭话，我也没搭话。三宝开始往旁边看，然后借故走开了。

我非常尴尬，因为是三宝给我介绍石可的。然后有一回和小徐聊天，我又告诉小徐了，我说三宝告诉我的，她见过一次面的是石可。小徐之前见过石可一次，但名字对不上号，然后她就对上号了。

今天好巧不巧这样当面一说，让我在三宝面前感觉被揭发我是爱传闲话的人。

石可和小徐解释完就提前走了。

趁着三宝不在旁边，小徐问我说：“那他不是石可？”

“他就是石可。”

“那他为什么不承认！”

“我不知道为什么。”

小徐挺清楚我是听三宝说的，等三宝一过来，她倒是也不直接对质，但是她自言自语地嘀咕。

“这事有什么好隐瞒的，我是谁我就说我是谁。他这么做到底是什么意思。”小徐好像是说给自己听的，但是她也知道三宝听得见。

如果说刚刚石可在的时候我是尴尬的，那么当石可走了以后，三宝回来以后，小徐又以嘀嘀咕咕的形式让我重新再感尴尬且无地自容一遍。

我感受到了传闲话的恶果和羞辱感。

“我怎么是这样的人！不能憋着不说话么……”我心里默默自责。

“三宝，你帮我认认那个是什么品牌？”我大声地说，坚定地丢下小徐，拉着三宝进去一家古董店去看一只花瓶的品牌。

三宝好像也明白我的心，跟着我的意思去看花瓶了。

我假意地看了一会儿花瓶，然后拉三宝去了旁边的咖啡店喝咖啡，留小徐一人在古董店里。

我非常害怕一天之内被尴尬三次，两次已经给了我深刻的教训。所以当我见到小徐也进来咖啡店，我随即提出要回家，三宝说她也要回家。

就这样，重复尴尬之后我终于甩掉了小徐。