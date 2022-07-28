请注意雇主的“加班工作小时平均化”陷阱

我们都知道，按照安省就业标准法Employment Standards Act (ESA)，在每周工作超过44小时后，超过的小时数应按照你平时工资的1.5倍计算。例如：如果你的正常工资是每小时$15，当工作超过44小时后，之后的应按照$22.50/小时计算。

通常加班工资以一周来结算，但是你的雇主可能会要求你签署一份书面协议，将加班工作的小时数按更多的数周“平均化”。雇员要慎重考虑，以免掉入雇主陷阱。

“平均化”是这样计算的：

• 每周工作44小时以上有加班工作的工资；

• 每两周工作88小时以上有加班工作的工资；

• 每三周工作132小时以上有加班工作的工资；

• 每四周工作176小时以上有加班工作的工资。

例如：

正常加班工作的计算：

第一周：你工作了50小时=6小时的加班工作；

第二周：你工作了38小时=0小时的加班工作；

你总共被欠的加班工作小时数=6小时。



“平均化”的计算是：

第一周：你工作了50小时；

第二周：你工作了38小时；

两周一共工作了：88小时；

你总共被欠的加班工作小时数：0小时。



总结：上面的举例说明，对于雇员而言，将加班工作小时数平均化是不利的。所以在雇主要求你签署“加班平均化”书面协议时，要慎重考虑，您有权拒绝签署此类协议。

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