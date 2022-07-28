今天，我的思想有问题

文 / 十月 Canada

今天我打了两个电话。第一个电话打给一位女士，第二个电话打给一位男士。

打第一个电话之前，我给予了更多的回馈的想象在那位女士身上。不过，当我听见她的声音时，我的第一感觉是落空了！也不是因为什么，可能是她开口之后的抑扬顿挫。

我确实说了：“太好了，保持联系。”但是如果我的思想情感中没有落空的东西，就没有后面的第二个电话了。

挂断女士的电话后，我紧急地思考了十几秒。

“她怎么说？”旁听者问。

“她说我之前获得的信息是错误的。”

我又一次紧急思考了十几秒，没有听旁的声音。

“我要再打个电话，确认我之前获得的信息是错误的，我被误导了？”我一番疑问，听起来是想要获得别的意见。其实不是，我的思想里面有个人冲我说：“去问，给你信息的第一个人。”

我和这位男士有几年没有联系，不过他给我的一个政策上的信息，我一直耿耿于怀地揣着。一下子被这位女士全盘否决，我不能就这么信了她。

“嗨，好久没联系！”

“怎么样还好么！”

一番寒暄后，我紧急进入了正题。

“几年前那个政策是变化了还是仍然适用？”

“仍然适用。”他坚定地回复，并一番周全的解释。

我们讲了一个小时的电话，各种细节说明，政策上的理解与更理解。

我挂了电话后，前前后后又想一遍。我突然产生了一个错觉……我仍然不知道该怎么办！第一，我需要从电话对话的情节里冷静下来，不追随前两者任何一方的思路。

第二，直到我找到自己的思路。

第三，我想怎样！

随后，我又发生了几番的思想波动，我最终认为我的思想有问题。因为我产生了一个新的思路并做了决定。

我追随我的思路。