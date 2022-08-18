渥太华 / 匡裕莲

大江奔腾而来，呼啸而去。

时光之流静悄悄远去无声无息。

当年的帅小伙，活泼的小女孩，

已跨过六十、七十、八十的大门。

当年祖国的花朵们，

今天已是白发老人。

一天很短，来不及拥抱朝霞，已牵手黄昏。

一生很短，弹指一挥间，如梦如幻。

曾记得儿时的幼稚天真，

曾记得校园的朗朗书声。

风华正茂，万仗豪情，

青春似火，勇往前行。

大鹏展翅，蓝天放飞。

到中流击水，浪涛滚滚。

三万多个日日夜夜，

人生戏剧由高潮进入尾声。

我们迎接人生暮年，

夕阳正红，晚霞更灿烂。

我们轰轰烈烈，平平凡凡。

我们淡定坦然。

为祖国，我们无私奉献，

我们赤胆忠心，无悔无怨。

尽管年华飞逝，不再朝气勃勃，

但我们神采奕奕，风韵犹存，

尽管时光漂白青丝，刻下皱纹，

我们笑声依然爽朗，白发戴花，时尚靓丽。

尽管我们不再辉煌，

老骥伏枥，志在千里。

老有老的境界和风采，老有老的魅力无限。

生命可以老去，

心灵一定是青春。

新的旅程已开始，

人生后段更精彩动人。

学会自己寻找，创造适合的方式。

微笑最美，

快乐不分年龄。

金秋正浓，彩霞正红。

琴棋书画都不差，

去跳舞，去种花，

去旅游，足迹遍天涯。

春天赏花，夏天钓鱼，

秋天望月，冬天堆雪娃。

活出快乐，活出健康，活出精彩！

夕阳放出灿烂光华。