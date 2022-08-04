新冠疫情时期中加跨境法律文书的公证和使馆认证流程介绍

天有不测风云，2020新冠疫情席卷全球。截至目前，中国和加拿大均对入境做出严格限制，入境需强制隔离，同时中加航班或暂停或大大削减，加之跨国飞行具有较大感染风险，所以很多华人朋友被迫搁置出行计划。但与此同时，这些华人朋友在中国还有房产、股票等财产需要处理，或者涉及例如退休金办理、父母遗产继承等其他事务，回国亲自办理已不现实或存在诸多不便。那该怎么办？这些华人朋友可以通过办理授权委托书的方式予以解决。

在疫情日益严重的特殊时期，咨询中加跨境法律文书公证以及认证的客户越来越多，故在此对大家经常问道的一些问题予以解答。



1.三级公证认证的目的

根据中国《领事认证办法》，领事认证是指领事认证机构根据自然人、法人或其他组织的申请，对国内涉外公证书、其他证明文书或国外有关文书上最后一个印鉴、签名的真实性予以确认的活动。领事认证的目的是使一国出具的文书能在其他国家境内得以承认，不会因怀疑文书上的印鉴、签名的真实性而影响其域外法律效力。



2.三级公证认证办理流程

第一步：公证文件

有关文书应当首先由当地律师、公证员（Public Notary）或监誓员（Commissioner of Oaths）办妥公证。

第二步：加拿大外交部认证

拿着第一步办好的公证书到加拿大外交部做认证。由于疫情严重，目前加拿大使馆认证中心只接受邮寄办理。

第三步：中国使领馆认证

拿着第二步办好的认证文件到中国使领馆办理最后一步，中国使领馆的认证。受疫情影响，目前需向使馆提交紧急情况说明预约办理。如果您是加拿大国籍，必须到签证中心办理。

3.中加跨境法律文书准备注意事项

因为法律文书将在中国使用，而国内各部门、机构对文件格式及内容通常有不同要求。如果文书内容不符合使用机关的要求，则国内办理机构会不认可公证认证文件。为避免上述风险，我们建议客户先联系国内相关部门或机构，请之提供文书格式及内容。或将法律文书拟稿发至国内办事机构予以认。



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