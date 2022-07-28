木兰花——纪念抗战胜利

缅怀人民音乐家冼星海、聂耳(三首)

a pair of ear bud headphones on a background of sheet music notes

渥太华/叟声

一

“黄河”“生產”大合唱，喚醒民众呼救亡；

“义勇军曲”“毕业歌”，中华危殆吼抗攘；

音韵铿锵士气旺，马革裹尸驱寇狼；

旋律高亢斗志昂，同仇敌忾捍国疆。



二

满腔热血忧国殇，音乐报国倾衷肠；

艺术人生民族魂，睿智心灵化乐章；

慷慨激昂弦歌扬，气吞山河声雄壮；

名谱佳作代传唱，金曲交响千秋赏。



三

正期锦程绚辉煌，燏光未竟遽鹤翔；(1)

痛惜英年俱早逝，緬怀音容倍轸怆；

庆幸神州重煥光，堪慰大师莞天堂；(2)

华夏崛兴国运昌，唱响和谐协万邦。

［简介］

(1)冼星海(1905—1945/10/30)——广东省番禺人，生于澳门一个海员家庭。先后在岭南大学预科、北京艺专、上海音乐院以及法国巴黎音乐院学习音乐。1935年回国后参加抗日救国音乐活动。1938年11月赴延安，翌年任鲁迅艺术学院音乐系主任入党。1940年赴苏联考察，1945年10月30日病逝于莫斯科,享年40岁。

(2)聂耳(1912一1935/07/17)——云南玉溪人，出身清寒医家。自幼爱好音乐，能奏多种乐器。中学时入共青团，参加革命命活动。1930年至上海，翌年入明月歌舞团任小提琴师。1933年入党，参加左翼文艺界活动和音乐创作，1933年赴苏联取道日本，7月17日在日本神奈川县藤泽市鹄沼海滨游泳时，不幸溺水逝世，年仅23岁。

［注释］

(1)遽Jù——骤然。

(2)莞Guǎn——微笑。