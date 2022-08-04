这几天有几件事挺撩人心弦

文 / 十月 Canada

瓷偶的事儿。

瓷偶我收藏的数量不多，但是也有几个。其中的一款编号HN2309名为Buttercup的女孩，我在书中找到她了！

HN 2309 Buttercup

Designer: Margaret Davies

Size: 71/2 in (19.0 cm)

Introduced: 1964

Still in production

如果你买了一款喜欢的瓷偶，翻开书查到她以往的历史足迹，你可能会更爱惜她一些。比如我，去年的某天我感觉不太喜欢她了，于是差一点就把Buttercup转手抛弃！

前日去卖家姐姐家，卖家姐姐问我：“你要不要一本道尔顿瓷偶的书？”

“我不要，我也没几个。”

“我这次就搞到几本，上次问你，你就说不要。别人听说后都买了，现在就剩下了三本。我自己得留一本。”

“我不要！”我再一次坚决表示不要！

这时，一位在卖家姐姐家里选瓷偶的小伙伴惊喜地发现了四个一套的瓷偶，翻开书一查，一套就四个！卖家姐姐家全有！哇塞太惊喜了，她当即拿下！

可想而知的，书的力量震撼到我了！我马上说：“姐，我也要买这本书。太有意思了！虽然我瓷偶没几个，但我要学习一下！”

回家后翻开书读一读，把身边这几位年轻瓷偶们的来自年代搞搞清楚！一番滋味，几番飘过心中……

四套杯子的事儿。

“四个杯子的事你去谈！”伯塔催我。

“万一，就怕我一说四千四套，人家答应了！”我畏畏缩缩地说。

“答应了就去买回来啊！”

“我不爱开车。”

“要不然，咱还是等着近处买贵一点的吧！？”

我想，我这么懒的人，快把我的投资小组的唯一组员伯塔气死了。

看见四套杯子的报价时，已经很令我激动了。所以我第一时间就告诉了伯塔这个撩拨心弦的价格！我心里确实想，为了这个报价去一趟也是值得。

懒阻挡着我！

“希望别人赶紧买它们走吧，这样我就不用天天看见它们了。我做不到无动于衷，可我又懒。”

伯塔没搭理我隔空打给他的这剂预防针。

“有时间就去谈价格，买回来咱俩一人两个，我买三个，送你一个。”

“收下！”我立即隔空收下了他的激励作用。

仍然撩拨心弦，仍然不想开车去！

歌曲《Cry Over Boys》的事儿。

《Cry Over Boys》的旋律接近我被撩起来的心跳。

歌词摘录：

You cry over boys，

You know would never cry about you。

He used to light up your room，

Now your phone is darker than a tattoo.

我倒也没有为了买不到那四个杯子而于怀落泪。它们对我一无所知，唯有我默默想念着。即便我是清楚的，它们四个能点亮我的房间，点亮我，点亮心。

而此时，我的未被点亮的心，似黑屏的手机较量纹身的黑。

各种，撩人心弦。