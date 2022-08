这几天有几件事挺撩人心弦

文 / 十月 Canada

瓷偶的事儿。

瓷偶我收藏的数量不多,但是也有几个。其中的一款编号HN2309名为Buttercup的女孩,我在书中找到她了!

HN 2309 Buttercup

Designer: Margaret Davies

Size: 71/2 in (19.0 cm)

Introduced: 1964

Still in production

如果你买了一款喜欢的瓷偶,翻开书查到她以往的历史足迹,你可能会更爱惜她一些。比如我,去年的某天我感觉不太喜欢她了,于是差一点就把Buttercup转手抛弃!

前日去卖家姐姐家,卖家姐姐问我:“你要不要一本道尔顿瓷偶的书?”

“我不要,我也没几个。”

“我这次就搞到几本,上次问你,你就说不要。别人听说后都买了,现在就剩下了三本。我自己得留一本。”

“我不要!”我再一次坚决表示不要!

这时,一位在卖家姐姐家里选瓷偶的小伙伴惊喜地发现了四个一套的瓷偶,翻开书一查,一套就四个!卖家姐姐家全有!哇塞太惊喜了,她当即拿下!

可想而知的,书的力量震撼到我了!我马上说:“姐,我也要买这本书。太有意思了!虽然我瓷偶没几个,但我要学习一下!”

回家后翻开书读一读,把身边这几位年轻瓷偶们的来自年代搞搞清楚!一番滋味,几番飘过心中……

四套杯子的事儿。

“四个杯子的事你去谈!”伯塔催我。

“万一,就怕我一说四千四套,人家答应了!”我畏畏缩缩地说。

“答应了就去买回来啊!”

“我不爱开车。”

“要不然,咱还是等着近处买贵一点的吧!?”

我想,我这么懒的人,快把我的投资小组的唯一组员伯塔气死了。

看见四套杯子的报价时,已经很令我激动了。所以我第一时间就告诉了伯塔这个撩拨心弦的价格!我心里确实想,为了这个报价去一趟也是值得。

懒阻挡着我!

“希望别人赶紧买它们走吧,这样我就不用天天看见它们了。我做不到无动于衷,可我又懒。”

伯塔没搭理我隔空打给他的这剂预防针。

“有时间就去谈价格,买回来咱俩一人两个,我买三个,送你一个。”

“收下!”我立即隔空收下了他的激励作用。

仍然撩拨心弦,仍然不想开车去!

歌曲《Cry Over Boys》的事儿。

《Cry Over Boys》的旋律接近我被撩起来的心跳。

歌词摘录:

You cry over boys,

You know would never cry about you。

He used to light up your room,

Now your phone is darker than a tattoo.

我倒也没有为了买不到那四个杯子而于怀落泪。它们对我一无所知,唯有我默默想念着。即便我是清楚的,它们四个能点亮我的房间,点亮我,点亮心。

而此时,我的未被点亮的心,似黑屏的手机较量纹身的黑。

各种,撩人心弦。