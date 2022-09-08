三级认证常见问题解答（上）

（1）旅居加拿大的李先生加入加拿大国籍，因中国不承认双重国籍，故中国护照作废，中国户口及身份证被注销。但是李先生在国内银行仍有账户或国内房产需要出售，国内相关机构需要核实李先生身份，应如何办理？

答：李先生可联系新起点律师事务所，办理身份核实（中国护照中文名字与加拿大护照英文名字为同一人）公证。之后办理本地认证，最后到中国驻外使领馆办理领事认证。



（2）中国公民李先生欲为其出生在加拿大的孩子在中国内地办理户口手续，中国内地公安机关要求其出示经我驻外使领馆认证的孩子出生证明，应如何办理？

答：李先生可联络新起点律师事务所，办理孩子出生证明公证。之后办理本地认证，最后到中国驻外使领馆办理领事认证。



（3）渥太华本地出具的死亡证明如何办理三级认证？

答：无论死者是否为中国公民，如果有关死亡证明需送至中国境内使用，请联系新起点律师事务所办理本地公证。之后办理本地认证，最后到中国驻外使领馆办理领事认证。



（4）旅居加拿大的中国公民李某和张某在当地办理结婚手续后，因准备在中国内地购买房产，询问其结婚证可否直接在中国内地使用？

答：中国公民在加拿大依法办理的结婚证，不可直接在中国内地使用。当事人应先联系新起点律师事务所办理结婚证的公证。之后办理本地认证，最后到中国驻外使领馆办理领事认证。三级认证后，该结婚证方可在中国内地使用。

免责：此信息为公共法律信息，非法律专业意见，仅供参考。如需公证服务，请联络新起点律师事务所。

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