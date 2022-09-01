——怀总设计师邓小平

(1904/08/22一1997/02/19)

渥太华 / 叟声

拯国济群，南征北战，叱吒风云。

摧三座大山，开国元勋；

绵里藏针，智谋卓伦；(1)

揆党军政，折冲尊俎；弼钧天昌隆国运。(2)

轗沧桑，曾三落三起，蒙屈无愠。(3)

临危难膺重任，挺身挽狂澜稳乾坤。

创“一国两制”，港、澳凯归；

“经济特区”，栽梧引凤；

“特色”理论，致富脱困。改革、开放国力燊。

今华夏，欣荣满园春，功仰邓公。

［注释］

(1)绵里藏针——毛泽东曾称赞邓小平为“柔中有刚,绵里藏针”。

(2)揆——掌管、治理。折冲尊俎——冲：古时用以冲击敌方的战车。折冲：折退敌方的战车,意谓抵御敌人。尊俎：古代盛酒肉的器皿。全句意指在会盟的席上定下妙计以制胜对方。后来称外交谈判为折冲尊俎。弼bì——辅助。钧天——天之中央。《吕氏春秋·有始》：“天有九野,中央曰钧天”。这里借指中共中央。

(3)轗kǎn——同坎，轗軻即坎坷，不得志。三落三起——邓小平曾于1933年夏季(在井岗山,被左倾领导人撤了省委宣传部长职务)；1966年文革期间(被打成第二号走资派，于1968年10月13日——31日召开的八届12中全会上,被辙销一切职务，保留党籍)；及1976年4月(因4月5日清明节，首都学生、市民在天安门广场人民英雄纪念碑前，自发组织悼念周总理逝世活动的所谓“天安门”事件，被江青等诬为幕后策划者说邓是资产阶级的总代表，党内最大的不肯悔改的走资派，于4月7日决议撤销其一切职务)，先后三次被错误贬撤职。但又先后于1934年、1973年12月(先是1973年3月调回北京恢复过组织生活，后于12月12日中央政治局会议提邓为总参谋长，1974年10月14日重任邓为副总理)及1977年7月(7月16日——21日的十届三中全会上恢复了邓的一切职务)，三次平反、复职並肩负重任。愠yùn——怨恨。