文 / 十月 Canada

今天早上还是晴天，中午突然下起大雨，雨点儿挺大，雨速也挺快！十分钟之后，雨突然停了，又只见晴天。

然后，又是很快的不一会儿的功夫，我又重现阴雨天。

两个小时的长短，这样重复了几回。

经历这种反反复复的反复，我不由得想，如果我能有个选择，能不能舍弃如此的阴晴不定的天。

我曾经暗恋过我的同桌男生。

我与他除了眼神有个一次两次的交锋，我们之间一起的三年，未交谈过。不过我挺喜欢与他的这种默不作声的风格，总是要好过词不达意么！

在这种不交流，或者少于交流的模式下，他在我眼里的与心里的评判是无此完美。

时隔多年的一次同学聚会上。

他滔滔不绝，滔滔不绝。我坐在他对面听他的滔滔不绝！我有点，开始厌烦他的滔滔不绝。不过，我对他的少年时代的暗恋之情仍旧未变。

他告诉我：“他一直暗恋我。”

我坐在他的副驾驶，他仍旧是滔滔不绝。对于他的所有的表白，我默许了他的执拗，以及他的滔滔不绝。

“我突然不高兴了！”他说。

“有什么事么？”我惊诧地……

“听了你刚刚说的，我突然不高兴了！”他在电话那边说。

我耐心地陪他一起，完成了这次的他的滔滔不绝，与直到他高兴起来。

反反复复的反复。

我想，时隔多年，我不再是那个坐在他旁边的暗恋着他的女孩！

你，曾我所欲也；舍弃你的滔滔不绝，亦我所欲也。

我不知道哪天，我可以舍弃这只美若天仙的安茲丽的四朵玫瑰的杯子。我见识过她的高贵，又只见她今天的卑贱。

我于取舍之间。