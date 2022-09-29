中秋国庆共欢度，百余寿星同庆生

——寿诞快乐，春辉永绽

渥太华 / 华韵琴声

清秋九月，人间最美。中秋月圆照九州，天涯海角共此时。仰望星空明月，俯思故里亲友。海外游子，心系祖国，七十三年峥嵘岁月，神州大地繁花似锦。衷心祝福伟大祖国欣欣向荣，昌盛富强，早日实现中国梦！

海外华人组织——海老会，每年为七十岁以上老人祝寿，此光荣传统，因疫情中止三年，为确保平安健康，九月二十日上午，仍在云端相聚，百余寿星一起庆生！其陣容之强大，盛况之空前，乃历年之最！美图组制作的寿星相册，可见一斑！

人生五福寿为先，古稀双庆添春秋。七十岁与新中国同龄，见证祖国由弱到强的全过程，亲历甜酸苦辣的每一步。今天，他们是寿星队伍的生力军，祝你们永葆青春，芳华永驻，梅映千祥庆古稀。

八十耄耋杖朝年，生在旧社会，长在红旗下，老当益壮，鹤发童颜，韶光焕发。八十春秋福寿绵，八仙过海显神通。祝你们福如乾坤星斗，寿比南极仙翁！

九十骀背之年更难得！八十五岁以上寿星45人，你们是寿星队伍里，德高望重长者，阅历丰富，见多识广。南山之寿，松柏之茂。如月之恒，如日之升！

其中十九对夫妻星，你们相敬如宾，举案齐眉，琴瑟和鸣，令人羡慕！祝你们百年好合，天长地久，相依到桑榆！

从七十开始，我们就是老寿星，遇五逢十，都有寿庆！泰山不老年年茂，福海无穷岁岁坚！愿你们生命之树常绿，生命之水常流，生命之火永燃！

十点整，在《今天是个好日子》的音乐声中，片头花絮演绎出联欢会的节目！

开篇《快乐的八零后》朗诵，由12位八十岁以上老人，展示他们著书立说，阅读撰稿，琴棋书画，唱歌跳舞，手机电脑，厨艺园林，运动旅游，交友聚会，多才多艺，与时俱进！优闲舒适的退休生活，令人向往！八十五岁以上寿星，端庄大气的姚婉老师，现场直播，独自诵读《向九十岁进軍》，更表现出老年的倔强、潇洒、自尊，浴火重生，憧憬未来！呼唤余生远行中的竞赛，鼓舞人心！

古筝演奏孤篇绝唱《春江花月夜》，画面美轮美奂！子婵囯院五位高手，身着艳丽旗袍，低眉信手，灵巧十指转軸拨弦，顿时，激越声响，把我们带到江潮连海，潮生明月，月光倾泻在鲜花丛林的优美恬静氛围。进而，探索永恒宇宙和有限人生的哲理！跌宕起伏，层次分明。

葫芦丝合奏是宋立强老师，为传承中国民乐技巧，自发免费组织的活动，成立五个月，成绩不菲！师生同奏《生日快乐》《婚誓》，喜庆欢乐！蓝天白云下，绿草如茵，白鸽飞舞，红花玩偶，表演者吹奏自如，轻松活泼！

手语表演全凭双手，用每个动作表达人物心声！《幸福的起点》，在生命的旅程中，牵着爱的手，并肩前行，永远有幸福！五位表演者，在慈济老师指导下，动作到位，表情丰富！

歌唱是传递情感的直觉通道。重温经典，追溯古韵之风，京歌《梨花颂》《大唐贵妃》主题曲，咏尽至情至性的不朽爱情，汤仕芳身着唐装清唱，有声有色，真情演绎，感人至深！《绣金匾》现代歌曲，歌颂领袖，歌颂祖国，有金嗓子美誉的李国珍，发自肺腑，激情澎湃，亲切动人，感染观众！

女高音歌唱家田源，在渥太华小有名气，她奉献一首《月亮看我》，我也看月亮，高亢深情，怀念家乡，怀念亲人。“太多旧时光，来不及珍藏。太多新时光，只争朝夕忙！”勉励人们珍惜光阴！

同样怀旧，祖孙二重唱的《归乡》，姥爷陈学义携手外孙女黄雯怡，行走在似水墨画的幽幽江南，看不尽满眼风光，陶醉于故乡的斜月里。游子归乡深情融入歌声，七岁女童音尤其纯真可爱！

九十二岁高龄的叶芳远老人，酷爱音乐，热心公益，自弹自唱，《我们的生活充满阳光》，心中开放着幸福的花儿，憧憬美好的革命理想！充满年轻的活力！可谓“老骥伏枥，志在千里！”

众乐乐团队的传统舞蹈，《我的九寨》《兰花花》，欢快喜庆，舞姿优美，造型独特，享受视觉盛宴，在国会山演出时反响热烈！为众乐乐团队走出社区开创新起点！

压轴戏书法秀朗诵，融书法《我爱你祖国》，与朗诵《有一种桥梁叫课堂》于一体，构思巧妙，策划独树一帜。书法现场表演，功夫深！朗诵者林平老师，吐字清晰，抑扬顿挫，把握精准，根底厚！

形式多样，切合主题的文娱节目给联欢会增光添彩！

两个小时的云端相聚，已近尾声！热烈隆重，丰富多致，意犹未尽！我们回忆起钱会长的致辞，语重心长，诚挚温馨。嘉宾们的祝福，热情洋溢，简洁纯情。寿星代表感言，发自肺腑，邵家德老师，真切感谢《海老会》，海外华人自己的组织的关切爱护。尚在国内的刘洁夫妇，从苏州传来口琴声，祝福寿星，亲切温馨！美图组的寿星相册，昭示大家庭成员的乐观积极精神面貌。生日礼物朴实意切，手工组的手制花朵，精致优雅，点缀我们的生活如花似玉的美好！

欢乐的时光总是飞快，我们期待明年的祝寿会，能在现场相见，握手拥抱，互诉衷肠，共同奏响更美妙的生命交响曲！健康快乐，平安幸福，是我们的基调！

联欢会的背后，少不了许多义工的辛勤付出！几经修改的节目单、篇头花絮、篇末结语、海报、邀请函、前期宣传，安排周全，反响极佳！近二百位观众（包括家属）收看，其中不少国内朋友，尽管夜深，仍积极参与。最后还有一百余人，兴致勃勃，合影留念，摄下美好镜头回忆！幕后网络操作的段曼丽老师功不可没，让每个节目衔接天衣无缝。制作每个节目视频的美图组，刘桂芝、张岚等更是操劳。刘桂芝还要协助播放寿星照、片头、片尾，倾心付出，精神可嘉！这里特别应该突出，制作玫瑰花的周菲菲等七人，提倡议、购材料、分任务，红色花瓣，绿色叶子，挺直枝条，组合成形，一百二十九朵！一针一线，融入她们的奉献爱心！寿星手棒绒花的笑脸留影，见证其丰硕劳动成果的价值！把礼物送到每个寿星手里的顾蕴芳夫妻，也很辛苦。另有各位组长的分发到位，也尽责尽力！主持人丛燕萍，全程筹划，今天盛装出场，与刘丽配合默契。总之，方方面面，众人拾柴火焰高。

海老会是人才荟萃，友爱团结的大家庭，让海外老年华人在异国他乡无比温暖，我们的晚年生活无限美好！