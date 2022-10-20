【OTTAWA天天中文学校作文选登】我爱音乐

钟岱辰

我从小就特别喜欢音乐。听妈妈说，还在她肚子里的时候，我听了音乐就开始手舞足蹈，拳打脚踢。我七岁多开始弹钢琴，已经弹了差不多三年了。2019年我也开始学习拉小提琴。

通过弹钢琴和拉小提琴，我认识了许多伟大的音乐家，比如说巴赫、莫扎特、贝多芬、肖邦，等等。他们的音乐各有各的风格。巴赫的音乐就像闹钟里的一组小齿轮，优美得井然有序。莫扎特的音乐则像是一群精灵小鸟在唱歌。贝多芬的音乐很有力量，像电闪雷鸣一样。肖邦的夜曲很浪漫，仿佛看到银色的月光洒在海面。音乐家们给世界留下了数不尽的动人的音乐篇章。

我爱听音乐，因为有很多好听的乐曲。我生气或者伤心的时候，听一下我喜欢的曲子，就像黑暗中看见一束光明，或者寒冬中看到一团火光，心情就会高兴和温暖起来。开心的时候，听我喜欢的曲子，就像是看到了漫天的流星或者焰火，就更心花怒放了。我打游戏的时候听我喜欢的特别是节奏强烈的曲子，大脑的细胞也跟着音乐兴奋起来，游戏就能打得更好一些。

音乐让我的生活更加丰富多彩。在家里，我和弟弟都弹钢琴，我拉小提琴和弟弟拉大提琴。在新冠疫情期间，我们不能出去玩，但是我和弟弟可以一起学新曲子，还可以二重奏。我们还在网上和别的小朋友一起组成小弦乐团，演奏协奏曲，把音乐带给我的欢乐传播给更多的人。

音乐是人类宝贵的财富，它带给我们友情、快乐和力量。我很幸运从小接触到这么多美好的音乐，也希望有更多的人和我一样，和音乐相伴成长。