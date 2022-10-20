——美图组在前进

送走盛夏，迎来白露。经过暑假一个月的休整，9月6日，美图组重振旗鼓，回顾总结，按时定期开展活动。小别重逢倍觉欢，寒暄问候特热闹。刚回国的杨老师介绍国内防疫近况，大家颇有兴趣。新上任的组长刘桂芝，布置任务，安排有序。

为参与海老会“二庆一祝”联欢会，《快乐八零后》大片视频制作者，将逐个介绍他们的构思理念，布局特色，切磋交流，以利提高！

刘桂芝首当其冲，她是视频合成者，任务重，难度大！12个分视频的编辑整合，需经过裁剪、调整声音大小、语速快慢，前后保持一致。片头结尾留有余地，字幕添加，音频导出，转场使用等，准确把握，方能成功！

余海英为大家介绍了她制作视频时关键帧的使用。

夏存华精心选取晚霞，夕阳红背景，衬托老年人的年轻心态，采用画中画等混合模式，使朗诵词与画面统一和谐。陈玉芬抓住了朗诵者素雅稳重艺术风格，水墨丹青，滚动模式，大小变动，恰到好处。张岚制作的书法家字画，贴纸花边框，配上文房四宝，穿场而过，若隐若现，丰满儒雅。

刘洁、杨捷生几位的制作也各俱特色，各有千秋，充分运用前一阶段学到的“美图秀秀”“剪映”中的功能，精彩视频播放后好评连连。

视频制作，摄影是基础。为拍摄理想影像，我们特邀摄影高手郗景源老师上照片赏析课。每人提供三张照片，室内室外、动态静止、人物环境、自然人文、鸟兽草木，不一而足！郗老师造诣深厚，对六十张照片逐一点评。他肯定优点以示鼓励，再恳切地指出欠缺。普及了摄影最基本的常识——九宫格，摄影要突出主体，要有故事，近实远虚，前景比例适当，景物简约，有画面，要留白，拍人物抓眼睛，对焦曝光的锁定，好画面要连拍，日出日落抓最佳时间等等！大家收获满满。郗老师毫无保留地在群里示范，在朋友圈里转发，他的佳作频频，介绍美美！我们为有这样德高望重的老师而深感荣幸！

假期刘洁用手机中延时摄影的功能拍了蓝天白云和晚霞，在美图组活动时与大家分享。为了了解此功能，她查阅资料，以笔记的形式发到群里，并在共享屏幕上介绍了延时摄影的方法和功能、具体操作过程、注意事项，并展示花开花落，风云变幻，城市风光等生动形象的延时摄影作品，大家很感兴趣。纷纷尝试延时摄影的功能。刘桂芝一马当先，制作了草原上骏马奔腾的视频。夏存华制作了蓝天白云下鲜花摇曳的美景。项克琦的十字路口車水马龙，湖水边大雁戏嬉，明月光穿云而来等延时摄影，刘少芝、孙志媛、美珍，都作了尝试，效果不错，好评如潮！近日，刘洁又转发拍摄“云快水慢”的制作方法，请大家练手。

陈玉芬的早安问候，给大家带来新一天的快乐。美图组成立二十个月余，她始终如一，坚持一年多，即使放假也从不间断，且花式繁多，没有雷同。这里除了爱心、友情，更有多种技巧的综合运用！我们听听她是怎么做的？

先从“美图秀秀”软件中抠图，选背景加文字，把一图多变存入素材库，随时采用。又用“动感秀”中的微信头像、表情、短视频，因发现速度过慢，改用“剪同款”“Snapseed”搜索，按季节变化，花样多，导出快！剪辑、放大缩小、特效、贴纸、花草树木、飞鸟走兽、精工细作。她的換脸术特别成功，人物美化，光线调整，恰到好处，几近以假乱真地步！她还从“剪映”中发现了听取完整歌曲，跳舞视频的功能。开拓了又一个新窗口！可见她钻研之深，用心之专啊！

王梅生虚心好学，力求上进，也发了不少唯美早安寄语。即使在白内障手术其间，仍念念不忘！许峰、刘少芝、孙志媛、赵申萍、美珍等，都是摄影爱好者，制作视频能手，曾发表过许多优质视频。互相点评，共同探讨，其乐无穷！不少姐妹表示，每天清晨打开微信，第一关注的是美图组！美感无限，赏心悦目！

以上回顾，是否感觉美图组群体的魅力所在！团结互助，群策群力，发扬民主，挖掘潜力，每个人的聪明才智充分发挥！前一阶段，组长提出是否换个优雅醒目群名，最后，根据大家意见，保留这朴实无华的“美图组”三字，其吸引力之大可想而知！

美图组在各项活动中，确实充分显示她顽强的生命力！丰富老人业余生活，让他们的晚年生活更精彩，活得更有意义。美图组在前进，马不停蹄，为制作更多更美视频努力着！

美图组自成立至今，从学习“美图秀秀”开始，2021年100多个贺卡，一炮而红，新春联欢，逢年过节，都有美图组的视频亮相。学习“剪映”20讲，各种技能综合运用，水平大有长进！诸如怀旧动画、多胞胎、画轴……名目繁多，吸人眼球，反响热烈！

下一阶段，组长还作了问卷调查，根据入群先后，掌握知识程度，有的放矢补课，让更多人受益，学会制作精品。时代在发展，美图组在前进，我们将再接再厉，再创佳绩，回馈观赏者的厚爱！

（美图组供稿，华韵琴声整理）