沁园春一鸡年元旦抒怀（2017年）

叟声 / 渥太华

18大以来，锐意革改，业绩斐然。

八规四风敛，贪腐谴判；(1）

结构调整，创新经蕃；(2）

治国依法，治党从严；

风清气正亲民廉。

五理念、双创促发展，国力蒸赡。(3）

13五规划凯践，俩百年目标国梦圆。(4）

更筹大战略，带路联繁；(5）

亲诚惠容，邦睦邻善；

大国雍处，合赢歧泮；(6）

一中原则不渝撼。(7）

誋台独，妄挟洋裂国，必自偾殄。(8）

【注 释】

（1）敛—约束、检束。谴判—罪责、判刑、惩囚。

（2）结构调整—指包括经济转型、升级换代、财税、金融、国企的整顿、改革、创新，以及供给侧结构的改革，使产供销合理调配，量本利（产量、成本、利润）精准核算，解决产能过剩、库存、资金积压的问题，达到降低成本、提质增效、供需平衡、市场稳定等目标。创新经蕃—创新科技、能源，肇新兴绿色产业，开发新的动力、新的增长点，促使经济可持续稳步发展、繁荣昌盛。

（3）五理念—创新、协调、绿色、开放、共享为指导经济社会发展的五理念。双创—大众创业、万众创新。蒸赡—蒸蒸日上，富裕充足。

（4）凯践—胜利实现完成。俩百年目标—两个一百年的目标：即迠党100年（2020年）时国民生产总值和人均收入比2010年 （40.15万亿）翻一番（达到80.3万亿），全面建成小康社会。建国100年（2049年）时，建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家。国梦—国家富强、民族复兴、人民幸福，这是中国人民近百年来流血牺牲、前仆后继、为之奋斗不息、梦寐以求的迫切愿望。圆—达到、完满、实现。

（5）带路—即一带一路。联繁—即以一带一路，联通欧、亚、非、拉美许多国家，共同投资开拓基础建设，发展交通运输、经贸，以及科教、人文交流等等，实行合作互利，共创锦绣繁荣。

（6）大国雍处—雍：和谐，这里主要指中美两大国要和谐相处（和为贵、不抗争）。合赢—互相诚信合作，互惠互利，双方得益（否则两损俱伤）。歧泮—泮（pàn）：融解，即化解分歧矛盾。

（7）不渝撼—渝：改变、违背，撼：动摇，即一中原则是经联合国大会通过、世界公认的原则。也是实现海峡两岸和平发展的政治基础。是不可改变、违背、动摇的。

（8）誋（jì）—告诫。挟洋—倚仗外国势力。偾（fèn）—覆败、破坏。殄—灭绝。