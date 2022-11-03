大统华慷慨捐赠Glebe护老院的华裔长者

十月二十日中午在渥太華大統華超市內舉行了隆重的贈款儀式，并預備了午餐招待到塲嘉賓，到塲參與貴賓有本地僑領和社會商政界人士：Jim Watson渥太華市長；華人僑領William Joe周強安夫婦；Grace Xin辛雪，渥太華社區基金會臨時主席及執行官；Riven Zhang張瑞文，CFC网站、Motion Pay以及SurRon電動摩托車公司創辦人及CEO；Jason Zhang张志刚，本地華人媒體健康時報創辦人及總編，中加文化藝術協會主席；魚文纓，外灘一號飯店CEO；Ryan Zhu朱遠晨，華人媒体Ottawazine創辦人；還有Ottawa South安省省議員John Fraser。

本次成功獲得捐款是Dr. Ben Tsang博士，（Glebe護老院董事局副主席和渥太華華人社區籌款會主席），李黃少筠女士，（籌款晚會主席）聯同Sun-Son譚姍姍，(大統華市場部副經理)，Jimmy Wen文繼明先生（大統華渥太華分店店長)及Calvin Liao廖志文先生（大統華營運總監）的共同努力，並獲得大統華CEO Tina Lee李佩婷的肯定及支持作出此次捐贈！

此次大統華超市的五萬加元將提升Glebe 護老院華裔单元（整个六樓）的日常生活和服務，也是本市唯一護老院有特定一層專為華裔而設，里面的日常活動、服務、語言和飲食皆以華裔為主！

捐贈儀式由Marianne Situ博士以英法和中文介紹來賓，大統華超市Mr. Calvin Liao帶來總公司的捐款和信息，言及關懷社區是大統華十大企業價值觀其中之一，取之於民，用之於民就像Glebe護老院對院友的照顧。跟著渥太華分店店長Jimmy Wen亦謙遜的表示自2009年開店以來，非常感謝本地華人對大統華的一路的大力支持亦很高興能為華人社區做出貢獻！渥太華市市長Jim Watson也站台感謝大統華超市對本市的支持，並讚揚華人對長者的關愛，也提及他父母也曾入住Glebe護老院曾獲得一流的關愛和照顧！

接受捐款時Glebe護老院的執行董事Lawrence Grant，除對大統華致謝外還介紹了護老院的歷史，由2000年左右的十多個華人院友發展至今的五十四個，但是六樓的容量就只有三十二個，現在不住在六樓的都希望能調動上六樓。接著護老院的慈善籌款主任Bruce Hill代表護老院感謝大統華超市的捐贈，并給大統華超市公司代表奉上感謝狀。

護老院董事局副主席曾博士在儀式結束前介紹了Glebe護老院第六層的來由：二十年前得June Joe（周強安夫人）和Anna Chiu與省府交流要求在護老院設定一層為華裔長者層，接著在周强安先生和吳仲貺先生領導下，成功籌得五十萬加元，成功加盖六樓！二十年後，這次籌款得大統華超市的支持，社區成功的籌得超過了三十三萬加元，主要使我們能進行下列事項：

1、 安裝新的長者呼喚系統；

2、 更換新的電動床，代替手動的；

3、 密封六樓的露台，使長者能全天候享受日光；

4、 啟用新的個人護理模式。

儀式完結時，護老院慈善籌款副主任Donna Hicks再次感謝大統華超市的捐贈和與會人士，希望不久將來能增加服務華人的空間，為此更需要華人社區的支持和捐贈，並請大家思考一下這個情景：“我認為最大的恐懼就是當我快到人生盡頭時，老邁無助，活在一個不懂我的語言、文化、習俗和飲食的地方！”