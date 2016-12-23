《谁，痛了我的底线》 文/十月 Canada

做人，做幸福的人，就要学会随时地。

突然间，我想起“底线”这个词儿。人在气愤的时候，会动辄说：“这是我的底线，请你不要碰触。”听见这话的少数人，心底里偶然间会抵住一时的试图，为双方留个余地。当然，大多数属于激进派，不去理会所谓的底线警告，一味地企图对方有让步。

不理会的心态里，其一，控制不了不继续；其二，你的底线我并不介意。应该还有其三，比如我就会想：“底线是个什么东西？”底线是什么东西？底线是爆发点，是他是否有这个资格，触痛她为爆发设立的界。

他不值得，触碰“痛”。

下雨天，他等在你下班的门外；下雪天，你坐在他的脚踏车座位上，不必担心泥泞和路滑。晴天里，他扔给你各种甜蜜的炸药包，打开包装一看，你曾经驻足过橱窗里的那件衣裙，炸花了甜蜜的心田。

与你同喜悦，我就不多说了。那么，好多男人都遇到过为什么，与她有那么多愉快的记忆，而她却不可以原谅那回背叛。我这有一份答案，不知道是否可以解了心结。

当她经历背叛，她是背着包袱走了，还是等你回来。你回来不代表着原谅，仅仅是回来，和你品质里的那份“甜”一起回来，对她重不重要，她还要不要。

《他曰》

作者：酒旗风

踏雪黄山未遇梅，

意犹未尽仍须归。

京城终有清新日，

不看雾霾看日辉。

酒旗风，他在我眼皮底下，写过上天的句子，也写过地狱的背叛。我也曾经想过，要不要举着我的底线牌子，背着包袱走？我没有走。每当我想起“他曰”的各种，我就觉得自己应该等着，如果他可以不走，我就有机会一睹，他的下一回上天的句子。

那句话怎么说，如果你看重的是仰慕，那仰慕的情便可以超越生活所有的，没人天天触动“痛”，他偶尔的那回，也许“那回”还有余温，而其实，这些事儿生活也都挺得住。重要的是，知道自己有了什么以后，仍旧快乐。

他值得，你捂住被他碰触的痛。

那不值得又是什么样？是下雨天，他等在我下班的门外；下雪天，我坐在他的脚踏车座位上，不必担心泥泞和路滑。晴天里，他扔给我各种甜蜜的炸药包，打开包装一看，我曾经驻足过橱窗里的那件衣裙，炸花了甜蜜的心田。

人人想做就做得到的事儿，必是留不住谁，痛了我的底线。我没有所谓的什么底线，我只有做人，做幸福的人，离开和留下。

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