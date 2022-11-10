他想从我这儿得到点东西

（三）苏东和雅伦事件

文 / 十月 Canada

苏东与雅伦一直保持着断断续续的公事上的联系，他知道自己对与雅伦之间的再进一步的关系有兴趣。不过他一直没有表露得特别明显。

几个月以来，苏东一直找机会让雅伦出现在各种推介会上，让总编辑时常注意到雅伦。觉得时候差不多了，苏东心里艰难地做了一个决定，然后约了雅伦。

苏东了解这个女人对自己的小心思，所以他知道她会恼怒！他自己也很恼怒这个决定。不过他也知道，雅伦即便会恼怒，但她最终会同意条件的。

“我会安排你和总编辑偶遇，你约他去会议室单独聊上几句他一定会去。然后，我要你把录音带回来。”苏东面无表情把事情说完。

“我早就知道你肯定有鬼把戏，今天终于是说出来了！那么说，你确定要把我送出去了？”雅伦冷笑一声。

“我当然不想，但是在我们之间的未来来到之前，我请求你为我们俩做这件事。”苏东极力抑制了私人情感的汹涌澎湃。

“然后呢，你打算怎么谢我？！”

“你会借我的力发展你的业务。”

“很久以后么？”

“年底会见分晓。”

雅伦走到苏东面前，她的嘴唇贴近苏东的脸颊，又移到他的耳边小声地说：“我答应你！现在开始你欠我的情了。”

雅伦把录音交给苏东。

苏东将复制的录音存到一个U盘上，U盘又随着一个信封和一份普通信件出现在总编辑的家庭地址的信箱里。

录音里传出的声音是那么熟悉，又那么陌生。总编辑及时切断了录音，见旁边的夫人漠然地看着自己，她正在等待他的为自己辩护的解释。

“我说过，不要让我听见什么！”夫人冷静地说。

“我为此非常抱歉！你知道，这是内部人寄过来的，信封里的文件告诉我，这是身边人干的。”

“你打算怎么做！”

“我想，对方在暗示我辞职。”总编辑苦笑道。