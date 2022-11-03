他想从我这儿得到点东西

（二）苏东和肖伯特

文 / 十月 Canada

要见苏东的这位市级领导是副市长肖伯特。苏东不敢怠慢肖伯特，那是他坐上如今这个位置的主要推手。

早在一年以前，苏东还作为总编辑副手时，一次内部会议上见到了肖伯特。肖伯特和当时的总编辑讨论一件听起来意见相佐的事情，当时的苏东保持了聆听和缄默。很多时候，缄默不语在职场上会备受瞩目，被上司和同僚们投以值得信任的标签。

而正是那次，肖伯特注意到了苏东。他断定，苏东正是他此时与未来需要的仕途路上的伙伴。



有一天，不知道是肖伯特偶遇了走廊里的苏东还是意而为之。肖伯特随便询问了几个工作上的问题，突然转了话题：“如果你接任总编辑，你觉得可以胜任么？”

“谢谢领导对我的信任！”苏东没直接回答能与不能，他巧妙地说了谢谢，也表达了一个迂回前进的意思。

虽然苏东只是表示了感谢，不过肖伯特当然是领略到了苏东的意愿。对于这次的试探，更坚定了肖伯特对苏东疏而不漏的严谨作风的了解，坚定了他准备助力苏东替代总编辑位置的信心。

“周日来我家吃个便饭。”肖伯特对苏东说。

那是早春的一个周日，上午十点钟的时候苏东穿着一袭便装准时按响了肖伯特家的门铃。他走进肖伯特的书房，肖伯特起身迎上来。他一改往日见面的严肃态度，以老友的姿态拍了拍苏东的肩。

两人在写字台的两边就座。

肖伯特开门见山：“年底的总结会上，我会安排人推荐你坐上集团总编辑的位置。”

“需要我为您做些什么？”

“那是未来的事，需要的时候我会告诉你！不过从现在开始，你需要发现一件可以制造动摇总编辑位置的事件。我知道你可以做到。因为首先，这个开头是为你的未来之路做铺垫！”