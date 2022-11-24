艺术是精神世界的粮食

文 / 十月 Canada

今天躺在沙发上惬意一会儿，觉得眼前的树林就是艺术。花园里一棵十年光景的小树，干橙色的树叶没有了以往的天天向上的神气，它们耷拉着整个身体，叶子的脊背上披着清晨的落雪。

小树，便是今天的艺术食粮的部分。

小树身后的森林，自从进入十一月后，茂密已然不见踪迹。稀稀拉拉的黄色叶子，零散分布于灰色天空的下方。它们的七零八落的形态，不再抵挡风雨，任由雪花片片缭绕枝头、树干。

今日的初雪，顺带着十一月的艺术气质。

清晨六点，我开车前往某个必须抵达的目的地，我忽略了雪纷纷带来的行车困扰。黑暗里没有艺术这种多余的东西，只有抵达目的地后，再匆忙回家的日程表。

每年，初雪总是让人眼前一亮。就好比我从未见过雪天，从未记得过往年的雪季一样。我会花点时间感觉初雪的艺术切入点。

画面中缺少了人物！

我把自己想象成这一人物。我穿件露肩的黑色毛衫，长长的黑色围巾在颈部绕一圈，两边的黑穗在我走动的时候摆来摆去。我不想选择同样黑色的瘦身裤，我选择牛仔裤，蹬着黑色雪地靴。

此时，就觉得自己不再需要现实意义上的食物作为体力的支点。我可以靠想象艺术的热情让自己感觉神采奕奕，并自觉这是精神层面的又一次重生的不可缺少的一环。

还好，我不是画面中的真正的人物。要不然，我的盲目性的穿搭会让我的身体在抵达艺术世界的中心点时瑟瑟发抖。

有个真实的人物从花园围栏后的树林前方的石头路上经过。这位人物，头顶上的帽子与竖起的衣领子挡着脸。我猜测不出人物的年岁，仅从衣衫上观测，她是女人。

不知道人物是否和我一样有幻念，我的前方与她的身旁的这片树林，可以作为文艺青年今日的精神世界的粮食。

吃早餐的时候感觉自己精神饱满。