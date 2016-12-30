【于军孙维地产专栏第八十一期】在渥太华购买法院拍卖房产的程序及注意事项

对于想买房的人来说，法拍屋(foreclosures)似乎是个不错的选择。虽然也有一些房子因为各种原因被法院强行拍卖，但是想要购买法拍屋的人会发现，法院拍卖房子的价格并不低，最低的成交价格也不会低于市场价的50%。

那么法拍屋值不值得买?如果想买，又要遵循怎样的流程呢?

法拍屋是怎么来的

法拍屋进入大家的眼帘是在2008年次债危机之后。它是因为屋主付了较少的首付，向银行等贷款机构申请到了一大笔贷款，购买了一处房产，但是之后因为失业或是别的原因，付不起房贷，最后房子被银行收回，为了补偿银行贷款而被拍卖的房子。

在屋主付不起贷款的时候，银行会先向屋主发出催讨通知；如果屋主仍然无法付清，银行等贷款机构就会向法院起诉；在法院的第一次判决(Order Nisi)之后6个月的赎回期(Redemption Period)内，屋主仍不能偿还债务，银行就可以进入“无条件令”(Order Absolute)程序。

此时，银行的律师就能拿到法院的批准文件，让房产经纪将这个屋子在MLS挂牌出售。

购买法拍屋的流程

在MLS上挂牌的法拍屋，会注明Court Order，价格方面有可能会标政府的估价，也有可能会标的低一点。

作为法拍屋的拥有者，银行不会与买家讨价还价或是向后拖延时间。不像普通的买卖，如果屋主认为出价过低可以等到市场旺季再出售，法拍屋必须在一定时间内售出。所以原则上讲，法拍屋的价格会比较低。

作为买主和买家经纪，看到合适的法拍屋的时候就可以出价(Offer)，如果其中有价格合适的Offer，银行的律师就会与这位被称作第一买家的人签字，此时第一买家就得到了预成交合同。

与普通房产买卖不同的是，买家拿到了预成交合同并不等于拥有了房产，还要经过法庭程序，而这一过程中其他买家仍有可能购买到这套法拍屋。

预成交之后，法官会定一个开庭审核的时间，现在等待时间通常是3至4个星期。在开庭审核日，卖方经纪会通知第一买家以及其他潜在买家到场，等待法官的审核。

一般来说，购买房产有一个冷静期，在这段时间内，如果贷款下不来或者是验屋出现问题，买家可以直接撤销购买合同。但是在法拍屋的购买流程中，没有冷静期，也不能撤销购买合同，去法庭见法官的时候，大家都要带一个没有验屋条件、无论如何都会付款的Offer。

开庭审核的时候，预成交的价格必须当庭公布，让所有潜在买家有心理准备。

那些第一次竞标没有获胜的人此时就能带着更高价位的Offer到法院参加竞价。第一次竞标获胜的人也有权再次出价。

买家们把offer放在信封内，然后同时递交给卖方经纪。法官将会在所有标价中选择最高的一位予以购买权利(及缴款义务)。

法官衡量的标准就是出价高、条件好，比如谁的定金高、价格好、成交时间短等。

法官一旦判决某位买家赢得竞标，他就必须要买下这栋法拍屋。如果到了开庭的时候，一个参与竞标的人都没有，第一买家认为自己出的高了，想撤销出价，是不会被允许的。

除了程序和手续上比较复杂，时间可能比较紧迫以外，法拍屋的其他条件和购买一般房产是相同的，也都可以申请贷款、验屋等。法院还会在过户后下令以及强制让原屋主搬走。

购买法拍屋值不值

如果法拍屋本身是一个很好的屋子，那么无论价格如何都会引来许多购买者，最后成交的价格可能不会太低。购买者要有心理准备，上审核法庭前，可以准备2套价格。

此外，如果要购买法拍屋，那么一定要认真验房，并且保证资金不会出现问题，因为出价之后就不能反悔，卖方不作任何保证。

最重要的是，买家要考虑房子的地点、质量是不是值得购买，而不要贪图便宜。

*本文由作者直接提供，不代表《中华导报》立场。

于军先生 地产经纪 生意专卖

电话：613.850.8888

电邮：yujun196610@gmail.com

网址: www.ottawayujun.com

yujun.homeseek.com

孙维女士 地产经纪 生意专卖

手机：613-859-8888

邮箱：sunwei91019101@gmail.com

Ottawa Chinese Newspaper 《中华导报》 Canada China News