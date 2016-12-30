东安省台山同乡会通告 恭祝新年快乐 身体健康

本会本年之圣诞聚餐已于本月十三日假座东方明珠酒楼举行。出席的会员及各界朋友共二百九十多人。我们曾经担心预期的二十七席是否可以全部售出，因为人们可能想到这个日子会否是风雪天而难以出门。结果证明我们似乎有点杞人忧天。仅仅一个星期，售票已超出预期。对于这些热心的朋友，我们深怀谢意。

随着圣诞聚餐的完满结束，本年度本会的所有公开活动也全部完成。由于得到一大批才智兼备的义工朋友帮忙，所有活动都做得非常顺利。现在，我们面对的难题是，由于会员不断增多，很难找到适合的活动场地，限於席位的问题，每次活动都有一部份乡亲被拒门外，对此我们感到万分抱歉。

这次活动，我们以无比的感激之情多谢以下热心人仕对这次宴会的大方捐助：

捐助本会经费：

$200 Panda Vacation，$100 司徒溢夫人、方国盛（庆孙女满月），$70 谭从政，$50 马伟思、陈国雄、谭辅国，$30 粱梃辉，$20 甄铁铮、马美女、黄施典、Howard Leung。

捐抽奖礼物：

关凤娟 2份，陈森 4份，王国强 1份，台山会 10份，胡国佐 2份，伍仲鹏 3份，方国盛 2份，伍金水 1份，吴光麟 2份，陈炳贤 2份，余曼红 2份，龚锡贤 2份，朱石龙 1份，区洁波 1份，Rose Chan 1份，William Ho 1份，马和铎 2份。

在此回顾一下本会全年的大型活动：

三月，新春焗牛餐会，在Bronson Centre举行；五月，庆双亲节宴会，在东方明珠酒楼举行，在此次宴会现场为救助亚省火灾灾民筹得超过一万元善款；六月，在必治活国家公墓公祭先侨；七月，在Brittannia Park举办第四次年度烧烤野餐会；八月，在东方明珠酒楼举办第三届敬老宴会，首次得省政府资助小部分经费；十二月，第二十三周年会庆宴会在东方明珠酒楼举行。除以上这些，我们也做了一些比较小的活动。譬如一众理事到养老院探望住院华裔长者；组织短途一日游，如到Mohawk购物及赌场消遣等。

本会理事会同仁现已开始计划明年的活动，期望有一个成功的鸡年。

如有查询，请联络：

陈 森：613-592-9736

刘瑞兰：613-731-0874

Email：primngca@yahoo.ca

本会网页：eohsa.org