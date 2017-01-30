【加拿大肝脏基金会专栏】“清体”，要还是不要？

当新一年开始时，我们总是向自己保证，采取健康的生活方式：减轻体重，增加运动，戒烟戒酒，吃得健康。而有些人更进一步：通过“清洗”以排除身体在节假日里摄取的过多的热量。那些“清体”产品可能是包装产品，或是从网上购买的计划教程。无论何种形式，它们都宣称可以清理您的消化系统（包括肝脏），承诺让你看到一个更健康的自己。

但肝脏真的需要清洗吗？肝脏专科医生、加拿大肝脏基金会全国教育谘询委员会的沙哈博士（Dr. Hemant Shah）分享了他的看法。

1、肝脏在清除身体毒素方面的作用是什么？

肠道吸收我们饮用与食用的东西，并通过血液将其输送至身体各处。肝脏直接从肠道接收血液，它的工作是代谢营养物质和毒素，并将它们分解成更简单的成份。毒素被转化成可从体内排出的水溶性形式。因此，肝脏是清除身体大多数毒素的关键。这可能是一份危险的“工作”，因为分解代谢的过程会使这些毒素发生化学反应，从而导致对肝细胞的损害。

2、为什么人们相信肝脏需要进行“清洗”？

肝脏负责代谢毒素，可能被毒素损伤—这可能是为什么肝脏，而非其他器官比如说肺，成了人们想“清洗”的目标。为什么“清洗” 肝脏这一想法被人们推崇，对我来说是一个谜。“清洗”身体的潮流始於20世纪90年代初，正好是榨汁和其他健康趋势兴起之时。但是，不管市场推广者如何声称其产品可以“清洗”肝脏，肝脏其实是不需要被清洗的，清洗是它的本职工作。打个比方，肥皂是不需要被清洗的！

3、清洗肝脏会不会有风险？

尽管有报告记录，有人因为使用含有毒素的、宣称可以清体的产品而导致肝衰竭，但很难预测清洗肝脏的特定的风险。一般来说，当你不了解产品的成份，以及产品的功能宣称可疑时，最好不要使用那些产品。

4、你会建议人们如何提升肝脏健康？

我相信“对你的心有好处的对你的肝也有好处”。吃健康、份量有度、营养全面的餐食。每周进行三次有氧运动。避免那些令你接触到可导致甲型、乙型和丙型肝炎的病毒的风险行为。最後，要记得咨询你的家庭医生有关常规预防护理事宜。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。