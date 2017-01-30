渥太华首届国际合唱节系列报道三——巴赫合唱团

渥太华巴赫合唱团（“合唱团”）是由加拿大著名指挥家Lisette Canton博士创建于2002年的职业合唱团体，演唱内容首重德国著名音乐家J.S.巴赫的合唱作品，涵盖所有艺术时期的创作，旨在为不同的观众群提供范围最广、质量最高的合唱表演。为实现这样的目标，合唱团全体成员努力在合唱艺术的各个方面提升自身的水准，既强调专业性，也注重情感交融。作为加拿大首都地区及全国范围内最高水准的合唱和艺术团体之一，巴赫合唱团享有国家和国际级的声誉。

建团15年来，巴赫合唱团在渥太华、加拿大国内及海外举办了众多的（商业性）专场音乐会。就在刚刚过去的2016年春夏之交，合唱团应中国文化部邀请，参加了“相约北京2016”大型国际艺术节，在北京和上海巡演，为中国观众们呈现了一系列加拿大合唱歌曲的代表作。在过去的一年里，合唱团还参加了多伦多灯光节的演出，与另外12个来自安大略省的合唱团、逾千名演员一道演唱了加拿大著名作曲家穆雷·沙费尔的代表作《启示录》（Apocalypsis）。2014年，合唱团应邀赴德国参加了极负盛名的国际合唱节—莱比锡巴赫节2014，并在意大利威尼斯、德国吕贝克、荷兰格罗宁根、阿姆斯特丹巡演。2012年，为庆祝建团10周年，合唱团举办专场音乐会，重新演绎巴赫经典名作、同时也是该团建团的处女作《马太受难曲》，并应邀在加拿大合唱社区协会（ACCC）的双年会上演出。2010-2011季度，巴赫合唱团赴纽约在卡内基音乐厅的威尔独奏厅作首演，在市内举办“公园艺术”系列音乐会，并在法国驻纽约总领事馆献艺。此外，合唱团还应邀第三次在多伦多劳尔汤姆森音乐厅参加“合唱及管风琴”系列演出，又在蒙特利尔麦吉尔大学音乐厅登台，还在渥太华“音乐及更远”音乐节演出。2008-2009季度，合唱团参加了在墨西哥城举行的圣塔菲音乐节、渥太华国际室内音乐节，并第三次赴欧，在德国莱比锡圣多马教堂（巴赫生前所在的教堂）演唱，又在英国伦敦圣保罗大教堂和育婴堂博物馆表演，还在法国巴黎圣母院、玛德莱娜教堂以及巴黎美国教堂演出。巴赫合唱团更早的演出还包括：在墨西哥城艺术宫、在多伦多劳尔汤姆森音乐厅、在渥太华的国家艺术中心、加拿大合唱社区协会2008年在新不伦瑞克的双年会、在蒙特利尔的巴赫音乐节、室内音乐节、在魁北克的上洛朗第古典音乐节以及在新斯科舍的圣贝赫那音乐节的演出。在2005年5月和2007年，巴赫合唱团两度应邀在德国莱比锡圣多马大教堂参加并替代著名的托马斯男声合唱团进行演出。此外，合唱团还在德国拜罗伊特、斯图加特、捷克布拉格、奥地利萨尔茨堡和维也纳演出。

除了成功演绎巴赫的作品外，合唱团的保留曲目还包括：巴洛克时期布克斯特胡德、夏庞蒂埃、亨德尔、蒙特威尔第、普赛尔、舒茨、泰勒曼等作曲家的作品、文艺复兴时期的经文歌、浪漫主义时期和当代的作品以及法语合唱作品。

巴赫合唱团的声音通过加拿大广播公司（CBC）一台、二台以及加拿大广播电台（Radio-Canada）传遍全国，并制作了六张专辑。2016年11月，为庆祝建团15周年，合唱团推出新专辑《昔日纯真的爱》，包含了该团当季演唱的从文艺复兴到当代的众多作品，包括两首加拿大原创新歌的首发！2011年为庆祝建团10周年推出的专辑《教堂曲》则包含了该团前十年最受欢迎的曲目，包括巴赫、布克斯特胡德、蒙特威尔第、普赛尔、圣桑、梅西安、惠塔克里、尼斯泰特等作曲家的作品。2008年推出的专辑《耶稣，我的朋友》以巴赫的宗教作品为主，由加拿大歌唱家丹尼尔·泰勒、安格尼斯·齐斯戈维奇、本杰明·布特菲尔德、丹尼尔·李奇蒂演唱，受到业界好评。2005年推出的两个专辑《巴洛克节》和《圣诞故事》，在《渥太华公民报》获得听众四星好评，并跻身当年业界最佳录制前列。巴赫合唱团最近的全国性广播节目包括：加拿大广播公司的“合唱音乐律动”和加拿大广播电台著名的法语音乐频道ICI musicque的“经典之夜”栏目。