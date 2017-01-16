【加拿大肝脏基金会专栏】扎下手指，验下丙型肝炎

想知道自己有没有丙型肝炎，只需要做一下血液检查。但是，如果你住在偏远的地区，进行检查及获取结果都会比较麻烦。其一，医疗健康系统操作有困难，不是每个社区都有护士可以进行抽血。其二，血样必须经过处理并冷藏，并需要一直保持冷藏，以便送到几百英里之外的实验室。

如果只需要扎一下手指就可以知道有没有丙型肝炎，那该多好呀！得益於加拿大肝脏基金会的资助，沙哈博士（Dr. Heman Shah）与他的团队将在安大略省北部的原住民区进行一项研究，以明确扎手指测试是否可以推动丙型肝炎的测试。

“在远离城市中心的偏僻社区，丙型肝炎的理疗现状很缺乏，”沙哈博士表示，“同时，某些丙型肝炎在这些社区的病发率很高。应对这一现状的第一步是提升测试。我们正尽力证明提升测试是能够实现的。”

现行的丙型肝炎的测试流程包括抽取一管血液，而扎手指的方法只需要从指尖获取一点点血样，因此要简便容易得多。而相对於需要将一管血液处理冷藏送至实验室，扎手指获取的血液被置於试纸上，干燥後寄到实验室。

“扎手指取血法并不是加快检查，”沙哈博士解释，“而是令检查变得非常方便。当你在一个仅靠飞机才能到达的偏远社区检查，没办法保证血样在被送至实验室的旅途中一直冷藏着。”

多年来，加拿大肝脏基金会一直推动丙型肝炎的大范围检测，这一扎手指取血法将进一步增加加拿大受测的人数。沙哈博士与他的团队也计划记录某些特定社区的丙型肝炎的情况，为将来进行预防病毒传播、治疗丙型肝炎的研究做准备。

“加拿大肝脏基金会的支持不仅令我们的研究得以进行，也向研究实施的那些社区证明检查是多么的重要。我们可以诚实地说，‘这笔研究资金来自於全加拿大关注肝脏疾病的人们，这些捐款的最佳用途是支持你们社区的丙型肝炎的检测’，这是一个非常有力的信息。”

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加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。