《2017渥太华瑞邦新春晚会》——舞蹈篇

由华联会主办、瑞邦金融集团冠名赞助的新年文艺晚会众多节目中，舞蹈是重头戏，民族舞、现代舞、古典舞、少儿舞、专业拉丁舞、宫廷舞、汉唐舞、水兵舞等等，美轮美奂、绚丽多彩。

中国古典舞的许多舞蹈元素来源于戏曲和武术，在海燕舞蹈学校的舞蹈《秀色》里，你将看到在深厚的传统舞蹈美学基础上，中国的扇子舞蹈、戏曲和武术与现代舞的完美溶合，那种“形神兼备，身心互融，内外统一”的身韵和美感，令人陶醉。梅花香自苦寒来，姑娘们为了更好地完成这个技巧高超、刚柔相济的舞蹈，在练功房里摸爬滚打，付出了辛勤的汗水，让我们拭目以待她们在晚会上的精彩表演。



清雅秀丽、自然隽永的黄梅戏是中国五大剧种之一。这一起源于湖北黄梅、发展壮大于安徽、具有丰富表现力的地方剧种，流行于大江南北，受到广泛的欢迎。亚非舞团的舞蹈《飒爽英姿女驸马》表现了民女冯素珍女扮男装考中状元后的喜悦心情，除了将戏曲用舞蹈的形式表现出来，最后还加了个小小的变身，要想知道女驸马到底变成了谁，现场将会给观众带来很多惊喜。



“丝路花雨艺术工作室”的经典作品：民族与芭蕾合一的《茉莉花》和《二泉映月》以及古典舞《美人吟》一直深受渥太华观众的关注与喜爱。这次“丝路花雨”专门为本晚会精心准备了宫廷舞《香溪香》，这是湖北大型地域风情舞蹈诗《家住长江边》中的经典选段。香溪河是长江最美的支流之一，美丽的香溪水孕育了美丽的王昭君；传说昭君出塞前，从京都回乡省亲，桃花树下，姐妹们恋恋不舍地用舞蹈为她送别，一滴滴昭君的思乡泪，化作了美丽的桃花鱼。这段舞蹈运用湖北独有的“三道弯”和土家“摆手”等舞蹈音乐语汇，并综合现代艺术手段，来尽显荆楚大地的文化奇葩。让我们跟着舞蹈美丽的画面来感受昭君委婉的思乡离别之情，来欣赏唯美的桃花鱼舞姿吧。

年，对于不同年龄的人有不同的意义。年，对于一群天真可爱的孩童意味着鞭炮花烛新衣服。年，对于朝气蓬勃的青少年意味着新的起点和梦想。大都学院的儿童舞蹈班和青年舞蹈班的学生们将用舞蹈欢庆新春，从她们的舞蹈《欢天喜地过大年》中，观众们仿佛听到了新年的炮竹声，仿佛看到了新的梦想开始腾飞。

成立于1999年，活跃于华人社区、多元文化节和慈善义演的欣华舞蹈团将呈现根据北京舞蹈学院孙颖教授编导的舞蹈改编的汉唐舞《云纹》，汉唐女子像云一样飘来，回旋婉转，悠久绵长，在顾盼流连之间，带着神思，留住遐想。舞袖是《云纹》动作语汇中的主导动作，“袖”作为人体动作的延伸，融入动态中，对整个舞蹈起抑扬兼用、缓急相融的作用，充分表现出舞蹈的柔美舒畅！“云纹妙缦舞婆娑，伊人踏至摇曳影”，一切都将变得那么美好！



现代舞《床前明月光》是Forever Young Dance Group的最新作品。它是时间、空间和能量等舞蹈基本元素的交织，它是现代舞的敏捷跳动和飘扇的妩媚婀娜的完美融合，它的美，在于快速转动、跳跃和平移的舞步，它的美，在于熟悉的古诗、委婉的歌声和现代的旋律。最重要的，是舞者发自内心的幸福与微笑。



最后晚会的压轴舞蹈是北国歌舞团古典舞风格的原创舞蹈《风筝》，这段舞蹈源自郑板桥的名诗《怀潍县》：“纸花如雪满天飞，娇女秋千打四围。五色罗裙风摆动，好将蝴蝶斗春归。”那些在空中飞舞的“风筝”好比漫天如雪飞舞的纸花、嘻戏悠荡秋千的娇女以及满园追逐斗春的蝴蝶，将使晚会在满台生辉中落幕。

本场晚会的冠名赞助瑞邦金融，时刻关注并积极推动华人社区的活动的发展，总是尽所能帮助华人社区开展活动，已成为瑞邦13个分公司所在城市的一段佳话。

瑞邦资产管理公司是加拿大著名London Life伦敦理财特许专业金融机构，专业诚信、成绩辉煌，连续7年获得伦敦理财Freedom 55 Financial全国总业绩第一名，更打破伦敦理财Freedom 55 Financial全国历史业绩全年总纪录。

瑞邦团队实力雄厚，推广的是财富概念，能为华人财富积累及投资作有效的指导，帮助华人让资产最大化。

晚会具体时间、地点：2017年1月21日，星期六，晚7:00PM；

Algonquin Commons Theatre，1385 Woodroffe Ave.（停车场# 8、#9、#12提供免费停车）

票价：$20/$25/$35

购票联系：www.Algonquinsa.ticketfly.com

丝路花雨工作室王瑾：613-851-5288；

子婵国际艺术学院：613-286-7728；

大都学院慈文：613-850-1361；

欣华舞蹈：613-850-3052；

张敏：613-663-9566；

华联会卢红民：613-296-3368。

本次晚会由瑞邦金融集团-Respon International Group冠名赞助。

（华联会供稿）