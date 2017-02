《1984与Condos》 文 / 十月 Canada

种子,不要相信你看到的和听到的证据,这是他们最终的、最本质的命令。

世界被大洋国、欧亚国与东亚国三个超级大国瓜分,国与国之间的战争不断。社会结构被彻底打破,并已实现高度集权统治,重写语言,篡改历史,打破家庭制度。思想,领袖,仇恨,维持;民主主义,未来学。

根据现场照片看,参与特朗普(Trump)总统就职典礼的人数远远少于八年前奥巴马上任时,但对于这一不争事实,斯派塞(Spicer)added that…“…these attempts to lessen the enthusiasm of the inauguration are shameful and wrong.”这类试图淡化就职典礼热情的行为是可耻和错误的。

可他也没有说白宫到底认为当天有多少人出席了就职礼,他只说国会山庄前国家广场的三大区域:“在总统宣誓时挤满了人。”

“This was the largest audience to ever witness an inauguration – period, both in person and around the globe.”Trump White House press secretary claims.

另一种事实。

在NBC的《会见媒体》上被问及Spicer(斯派塞)为什么要发表被证实虚假的陈述时,Kellyanne Conway(凯莉安·康维)轻描淡写地回答说:“不要这么夸张。”她说,斯派塞“给出了另一种事实”。

《1984》是奥威尔的传世之作,堪称世界文坛最著名的反乌托邦、反极权的政治讽喻小说。小说创作于1948年,作者将48倒置过来为84作为书名。

“奥威尔主义”(Orwellism),《1984》中的“新语”(Newspeak)、“双重思想”(Doublethink)等经典词汇。嗨,那谁,后背?感觉是不是有点《1984》的影子。小说中,“新语”(Newspeak)一词被用来指代一种消灭了独立思想或“非正统”政治观念的语言。“双重思想”(Doublethink)被定义为“现实控制”。

《1984》好像有了自己的生命,另一件事儿。

百分之九十九的人想,这个事需要更多的考虑和琢磨;而这时,我才觉得终于可以开始了:“2017年,多伦多房地产市场会走下坡路吗?”

李贵是我的好朋友,她把我视为最为友谊的一套两居室卖了,她说价钱卖了个顶部(北京2009)。当时,我的那颗羡慕之心,至今历历在举目相望她时,充满了“不谈,这个话题”的意思。我将所有的责怪她,于2014年的我卖掉了同样的一处,作为终止。

想法,寂寞才是最好。

曾以为,只是一篇不长的书卷,

记满的,无非是思念。

思念到遗忘情节,忽然抬头向前……

却发现目光太浅。

摘录以及修改歌词《直到那一天》

如果说,《1984》作为2017年的开始,那么颠倒就属于说得过去。又如果说政治观点,作为永远之我之可望而不可触及,那么CONDOS就属于“在我之可控的范围内,肆意”。

