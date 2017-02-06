《1984与Condos》 文 / 十月 Canada

种子，不要相信你看到的和听到的证据，这是他们最终的、最本质的命令。

世界被大洋国、欧亚国与东亚国三个超级大国瓜分，国与国之间的战争不断。社会结构被彻底打破，并已实现高度集权统治，重写语言，篡改历史，打破家庭制度。思想，领袖，仇恨，维持；民主主义，未来学。

推特（Twitter.com）。

根据现场照片看，参与特朗普（Trump）总统就职典礼的人数远远少于八年前奥巴马上任时，但对于这一不争事实，斯派塞（Spicer）added that…“…these attempts to lessen the enthusiasm of the inauguration are shameful and wrong.”这类试图淡化就职典礼热情的行为是可耻和错误的。

可他也没有说白宫到底认为当天有多少人出席了就职礼，他只说国会山庄前国家广场的三大区域：“在总统宣誓时挤满了人。”

“This was the largest audience to ever witness an inauguration – period, both in person and around the globe.”Trump White House press secretary claims.

另一种事实。

在NBC的《会见媒体》上被问及Spicer（斯派塞）为什么要发表被证实虚假的陈述时，Kellyanne Conway（凯莉安·康维）轻描淡写地回答说：“不要这么夸张。”她说，斯派塞“给出了另一种事实”。

《1984》是奥威尔的传世之作，堪称世界文坛最著名的反乌托邦、反极权的政治讽喻小说。小说创作于1948年，作者将48倒置过来为84作为书名。

“奥威尔主义”（Orwellism），《1984》中的“新语”（Newspeak）、“双重思想”（Doublethink）等经典词汇。嗨，那谁，后背？感觉是不是有点《1984》的影子。小说中，“新语”（Newspeak）一词被用来指代一种消灭了独立思想或“非正统”政治观念的语言。“双重思想”（Doublethink）被定义为“现实控制”。

《1984》好像有了自己的生命，另一件事儿。

百分之九十九的人想，这个事需要更多的考虑和琢磨；而这时，我才觉得终于可以开始了：“2017年，多伦多房地产市场会走下坡路吗？”

李贵是我的好朋友，她把我视为最为友谊的一套两居室卖了，她说价钱卖了个顶部（北京2009）。当时，我的那颗羡慕之心，至今历历在举目相望她时，充满了“不谈，这个话题”的意思。我将所有的责怪她，于2014年的我卖掉了同样的一处，作为终止。

想法，寂寞才是最好。

曾以为，只是一篇不长的书卷，

记满的，无非是思念。

思念到遗忘情节，忽然抬头向前……

却发现目光太浅。

摘录以及修改歌词《直到那一天》

如果说，《1984》作为2017年的开始，那么颠倒就属于说得过去。又如果说政治观点，作为永远之我之可望而不可触及，那么CONDOS就属于“在我之可控的范围内，肆意”。

种子。

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