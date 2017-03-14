2017年7月1日标志着加拿大首次成为一个联邦制国家建国150周年，7月1日也成为加拿大的国庆日。

各位朋友，

- 你知道加拿大建国150周年的由来吗？

- 你知道渥太华为什么成为加拿大首都、蒙特利尔和金斯顿城市变迁的故事吗？

- 你知道为什么加拿大官方语言是双语吗？你了解法裔文化的渊源吗？

- 身在首都，你知道联邦、省和市三级政府的职能区别、联邦政府各部委分工吗？

- 对难民政策有疑虑？你了解加拿大接受难民的历史和现状吗？

- 你知道加拿大军队在联合国维和中的角色吗？

加拿大是我们选择的新家园。不论你是留学生、新移民还是已入籍多年的老移民，多了解一些加拿大的历史、文化和社会有助于我们增加归属感，并积极融入本地社会。

北京协会主办的“加拿大知多少”系列活动即将开始，敬请关注！

“加拿大知多少”系列活动之一

讲座：联邦制的起源和发展

主办：北京协会历史探索小组

时间：3月19日（周日）下午2点-4点（请准时出席）

地点：阿岗昆学院 P楼 P305教室（阿岗昆剧场停车场南侧楼）

免费参加。

报名：susanz151@hotmail.com

内容介绍：

本次讲座将展示什么是联邦制，为什么之前加拿大不是一个国家，联邦制的过程是怎样完成的。为了了解这些，你需要了解1867年以前的加拿大历史和联邦制怎样发展至今的历程。

特约主讲：Mr. Ted Kennedy（英语）

泰德先生，多伦多大学历史系毕业，联邦税务局CRA退休公务员。四十年研习世界历史，曾任多伦多军官俱乐部历史客座讲员。他曾为北京协会历史探索小组举办的讲座义务领讲“加拿大的民主制度”、“第一次世界大战”和“朝鲜战争”，受到听众的欢迎。