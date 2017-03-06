【梁喜惠中华易医养生专栏】中国传统饮品——茶

茶中“五行”

古代茶书《吃茶养生记》讲到“贵哉茶乎，上通神灵诸天境界，下资饱食侵害之人伦矣。诸药唯主一种病，各施用力耳，茶为万病之药而已”。此话是讲茶是一种圣洁高贵之物，上可通神灵、诸天之境，下可救为饮食所侵的人们，是治百病的仙药。“一叶草木治百病”所依据的理论就是古代中国的五行学说。天地有金、木、水、火、土五行，人有肺、肝、肾、心、脾五脏，五色又生出辛、甘、咸、苦、酸五味，中国茶恰好分为白、黄、黑、红、绿五色。

《黄帝内经》指出，绿色属木，是肝之色；红色属火，是心之色；黄色属土，是脾之色；白色属金，是肺之色；黑色属水，是肾之色。

茶一般分为六类，即黑茶、白茶、红茶、绿茶、黄茶、青茶。其中，青茶属绿茶一类，称其为青，因其绿中有红，木中含火，而其上品如铁观音、乌龙等。中国茶实际是五色茶：绿茶、红茶、黄茶、白茶、黑茶。茶之五色滋润五脏，以五行相生相克实现天地调和，以达养生目的。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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