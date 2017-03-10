国际严新生命科技学会渥太华分会举行学术研讨会暨“三八庆典”

2017年3月5日，国际严新生命科技学会渥太华分会的多族裔会员学者代表们欢聚一堂，举办“科学、健康、文明”学术研讨会暨“三八庆典”，庆祝国际严新生命科技节、和即将到来的“三.八国际妇女节”，祝福正在北京召开的中国政协与人大“两会”圆满。

开幕式上，组委会首先为与会的每位小姐和女士献上一枝精美的玫瑰，恭祝她们节日快乐，身心健康，生活幸福。研讨会在温馨祥和的气氛中拉开序幕。

此次研讨会收到该学会特邀学术与技术总指导教授严新老师应邀发来的贺信。在贺信中，严老师祝小姐女士们以及所有与会学者节日愉快，并与大家一道，热诚祝福中国正在举行的“人大”、“政协”两会圆满、祝福世界祥和、稳定、繁荣、发展。严老师还应邀对学者们的学术研讨活动进行了学术指导。

在“科学、健康、文明”学术研讨会上，与会代表们共同学习和研讨了严新生命科技影响镅-241衰变半衰期、严新生命科技保护神经细胞抗氧化损伤等科学实验成果。多位学者代表发言交流了他们学习严新生命科技后，身心健康，性格脾气改善，生活、工作、学习等方面的进步，其中有的学者20年来在坚持不懈的学习中，更身体力行地为中加友好交流和中加科技合作不断深化做贡献。通过学习与交流，与会学者们均表示要坚持学习，不断提高能力，服务社会，并特别感谢和珍惜现有的学习机会。

庆典筹委会代表在闭幕词中，对中加友好、以及各级政府和社会友好各界长期以来对严新生命科技学术活动的关怀与支持，特别表达了感谢，并再祝大家节日快乐，幸福美满！

据悉，近日里，该学会在北美、亚洲、澳洲的多个城市的会员学者分别举行了相同主题的学术研讨会和庆祝活动。